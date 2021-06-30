Путин призвал россиян следить за мусорными операторами

Из Бурятии задали вопрос Владимиру Путину, что один поселок задыхается от свалки. А так же почему люди собирают мусор раздельно, а далее он сваливается в кучу.
Президент пояснил, что вопрос мусорной реформы очень важный. И скоро в России построят пять крупных заводов.
-Наверное, и отходов, как в прежние времена, у нас таких нет. Сейчас 60 млн тонн отходов у нас накапливается ежегодно. У нас пошли первые инвестиции на раздельный сбор (10 млн тонн) и на переработку (3 млн тонн), - сказал он.
Путин согласился, что ситуация с утилизацией мусора в стране напряженная, но без сжигания обойтись невозможно. Ннапример, врачи работают в "красных зонах" почти в скафандрах — их утилизировать кроме сжигания невозможно".
Россиян Путин попросил следить за работой операторов.
А за сваливание в общую кучу раздельно собранного мусора нужно привлекать к ответственности операторов по обращению с отходами.