Путин призвал россиян следить за мусорными операторами
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Путин призвал россиян следить за мусорными операторами

7:00:256/30/2021Фото: скрин с видео
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Путин заявил, что за сваливание в общую кучу раздельно собранного мусора нужно привлекать к ответственности операторов по обращению с отходами.

Свалку из Бурятии показали Путину
Свалку из Бурятии показали Путину

Из Бурятии задали вопрос Владимиру Путину, что один поселок задыхается от свалки. А так же почему люди собирают мусор раздельно, а далее он сваливается в кучу.

Президент пояснил, что вопрос мусорной реформы очень важный. И скоро в России построят пять крупных заводов.

-Наверное, и отходов, как в прежние времена, у нас таких нет. Сейчас 60 млн тонн отходов у нас накапливается ежегодно. У нас пошли первые инвестиции на раздельный сбор (10 млн тонн) и на переработку (3 млн тонн), - сказал он.

Путин согласился, что ситуация с утилизацией мусора в стране напряженная, но без сжигания обойтись невозможно. Ннапример, врачи работают в "красных зонах" почти в скафандрах — их утилизировать кроме сжигания невозможно".

Россиян Путин попросил следить за работой операторов.

А за сваливание в общую кучу раздельно собранного мусора нужно привлекать к ответственности операторов по обращению с отходами.

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