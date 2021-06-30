Новую пенсионную реформу запускают в России
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
30.06
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Новую пенсионную реформу запускают в России

8:55:086/30/2021Фото: Pixabay
0

После принятия новой системы по накоплению пенсий россияне сами смогут заботиться о будущем, а деньги будут принадлежать только им, а не государству.

По новой системе россияне смогут пополнять пенсионный счет самостоятельно

В России снова будут менять пенсионную систему. В Банке России готовят принципиально новую систему, в которой главным станет собственник накоплений.

Работа ЦБ ведется совместно с негосударственными пенсионными фондами (НПФ). Договоренности по трансформации накоплений россиян практически заключены.

По проекту новой системы, россияне станут собственниками накоплений, также у них будет возможность пополнять счета самостоятельно. Предусмотрена возможность досрочной выплаты накопленных средств при исключительных ситуациях.

В настоящее время подготавливаются решения о переходе к новой системе, которая дополнит существующую, пишет "Коммерсантъ".

- Граждане наконец-то должны иметь возможность ощутить данные ресурсы как некую свою собственность,— сказал Владимир Чистюхин, замглавы ЦБ, рассказывая о предстоящих  изменениях.

Реакция Кличко на победу Украины: громкие слова
«Было жестоко по отношению к нам»: Андерссон высказался об игре
Железняков рассказал, почему россияне не хотят вакцинироваться
К чему может привести привычка пить воду по утрам
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Красавица Антонова показала, как выглядела, когда весила 90 кг
Евгений Мураев предрек Украине распад на четыре части
«Всё равно хуже не будет»: смелые слова Тарасовой о Черчесове
На 33-м году жизни не стало известного актера России
накопленияпенсионная системасобственность гражданина
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Вы уверены в своей старости?

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    В Госдуме призвали наказать драчуна-Кокорина за очередную драку
    8:51:28 6/30/2021
    В Госдуме призвали наказать драчуна-Кокорина за очередную драку
    Сейчас я никто: Пенсионер-ветеран труда пожаловался Путина на лишение надбавки к пенсии
    8:50:02 6/30/2021
    Сейчас я никто: Пенсионер-ветеран труда пожаловался Путина на лишение надбавки к пенсии
    НМИЦ ФПИ Минздрава объявил набор в аспирантуру и ординатуру на базе в Москве
    8:21:42 6/30/2021
    НМИЦ ФПИ Минздрава объявил набор в аспирантуру и ординатуру на базе в Москве
    Что нельзя сажать рядом с клубникой?
    8:20:52 6/30/2021
    Что нельзя сажать рядом с клубникой?
    Героические открытки от дизайнера и стихи с Днём ветеранов боевых действий 1 июля для настоящих героев
    8:10:56 6/30/2021
    Героические открытки от дизайнера и стихи с Днём ветеранов боевых действий 1 июля для настоящих героев
    Путину пожаловались на отказ в детском пособии от 3 до 7 лет: что ответил Минтруд
    8:06:36 6/30/2021
    Путину пожаловались на отказ в детском пособии от 3 до 7 лет: что ответил Минтруд
    Путин: у нас как говорят, если отдыхают люди: "Посидят, посидят, да и выпьют"
    7:51:45 6/30/2021
    Путин: у нас как говорят, если отдыхают люди: "Посидят, посидят, да и выпьют"
    Путин назвал своего настоящего начальника
    7:39:53 6/30/2021
    Путин назвал своего настоящего начальника
    Драка в очереди на прививку от коронавируса попала на видео
    7:25:02 6/30/2021
    Драка в очереди на прививку от коронавируса попала на видео
    Когда заблокируют иностранные социальные сети в России, ответил Путин
    7:20:39 6/30/2021
    Когда заблокируют иностранные социальные сети в России, ответил Путин