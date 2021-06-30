Новую пенсионную реформу запускают в России

В России снова будут менять пенсионную систему. В Банке России готовят принципиально новую систему, в которой главным станет собственник накоплений.
Работа ЦБ ведется совместно с негосударственными пенсионными фондами (НПФ). Договоренности по трансформации накоплений россиян практически заключены.
По проекту новой системы, россияне станут собственниками накоплений, также у них будет возможность пополнять счета самостоятельно. Предусмотрена возможность досрочной выплаты накопленных средств при исключительных ситуациях.
В настоящее время подготавливаются решения о переходе к новой системе, которая дополнит существующую, пишет "Коммерсантъ".
- Граждане наконец-то должны иметь возможность ощутить данные ресурсы как некую свою собственность,— сказал Владимир Чистюхин, замглавы ЦБ, рассказывая о предстоящих изменениях.