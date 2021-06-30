Навальный дважды говорил о побеге из "Матросской тишины", заявил ФСИН в суде

25 июня 2021 года Преображенский районный суд Москвы рассмотрел административное дело по иску Алексея Навального к ФКУ СИЗО-1 ФСИН России, ФСИН России о признании незаконным решения СИЗО-1 от 18 февраля 2021 года о постановке административного истца на профилактический учёт как лица, склонного к побегу.
Суд выслушал административного истца, участвовавшего в судебном заседании посредством видео-конференц-связи, его адвоката Кобзева, просившего удовлетворить исковое заявление, представителя ФКУ СИЗО-1 и представителя ФСИН России, настаивавших на отказе в удовлетворении исковых требований.
-В ходе заседания <комиссии по постановке на профилактический учет> был заслушан сотрудник группы по воспитательной работе ФКУ СИЗО-1 ФСИН России, который сообщил о двух случаях публичного высказывания Навальным о намерении совершить побег. Членами комиссии были исследованы представленные на заседании рапорты должностных лиц ФКУ СИЗО-1 ФСИН России. Решением комиссии он поставлен на профилактический учет как лицо, склонное к совершению побега, сроком на 3 месяца, - написано в решении суда.
Преображенский районный суд Москвы постановил отказать в удовлетворении исковых требований Навального.