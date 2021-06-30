Навальный дважды говорил о побеге из "Матросской тишины", заявил ФСИН в суде
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Навальный дважды говорил о побеге из "Матросской тишины", заявил ФСИН в суде

9:41:146/30/2021Фото: Курьер.Среда.Бердск
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Это следует из решения Преображенского суда Москвы от 25 июня. Суд признал законным постановку Навального на учет как склонного к побегу.

Суд посчитал, что Алексей Навальный склонен к побегу из тюрьмы
Суд посчитал, что Алексей Навальный склонен к побегу из тюрьмы

25 июня 2021 года Преображенский районный суд Москвы рассмотрел административное дело по иску Алексея Навального  к ФКУ СИЗО-1 ФСИН России, ФСИН России о признании незаконным решения СИЗО-1 от 18 февраля 2021 года о постановке административного истца на профилактический учёт как лица, склонного к побегу.

Суд выслушал административного истца, участвовавшего в судебном заседании посредством видео-конференц-связи, его адвоката Кобзева, просившего удовлетворить исковое заявление, представителя ФКУ СИЗО-1 и представителя ФСИН России, настаивавших на отказе в удовлетворении исковых требований.

-В ходе заседания <комиссии по постановке на профилактический учет> был заслушан сотрудник группы по воспитательной работе ФКУ СИЗО-1 ФСИН России, который сообщил о двух случаях публичного высказывания Навальным о намерении совершить побег. Членами комиссии были исследованы представленные на заседании рапорты должностных лиц ФКУ СИЗО-1 ФСИН России. Решением комиссии он поставлен на профилактический учет как лицо, склонное к совершению побега, сроком на 3 месяца, - написано  в решении суда.

Преображенский районный суд Москвы постановил отказать в удовлетворении исковых требований Навального.

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