Заявление на детские выплаты от Путина в 5 650 рублей появилось на Госуслугах 1 июля 2021

Уже сегодня, 1 июля, на портале Госуслуг появилась форма заявления на новые детские выплаты. Напомним, во время послания Федеральному Собранию Владимир Путин анонсировал новые детские выплаты. Это произошло 23 апреля. Позднее, 5 мая, премьер-министр правительства России Михаил Мишустин издал указания, в которых говорится о том, кто должен получать выплаты. В августе 2021 года дети от 6 до 18 лет получат поддержку от государства в размере 10 000 рублей. Эти деньги помогут родителям собрать своих детей в школу.
Также с 1 июля 2021 года родители детей от 8 до 17 лет смогут получать ежемесячное пособие в размере половины прожиточного минимума в каждом конкретном регионе. В среднем по стране сумма будет равна 5 650 рублей. Но его получат не все, а лишь те дети, которые растут в неполной семье, которым в судебном порядке присуждены алименты от второго родителя, когда второй родитель умер, пропал без вести или если он вообще не указан в свидетельство о рождении ребенка.
Известно, что эта выплата станет ежегодной.
28 июня 2021 кабмин России выделил более 46 миллиардов рублей из резервного фонда на выплату новых пособий беременным и родителям-одиночкам, сообщает пресс-служба правительства России. Срок назначения выплаты: до 30 рабочих дней со дня регистрации заявления
Право на ежемесячное пособие возникает при совпадении условий:
1. Вы являетесь родителем, опекуном или попечителем ребёнка в возрасте от 8 до 17 лет на момент рассмотрения заявления
2. Второй родитель этого ребёнка:
обязан платить алименты по решению суда
или не указан в свидетельстве о рождении
или записан со слов матери
или умер, признан безвестно отсутствующим или умершим
Или оба родителя умерли, признаны безвестно отсутствующими или умершими
3. Среднедушевой доход всех членов семьи не превышает одного прожиточного минимума на душу населения в регионе проживания
4. В расчётном периоде у членов семьи от 18 лет есть подтверждённый доход или уважительная причина его отсутствия
5. Имущество всех членов семьи не более установленного перечня
6. Вы являетесь гражданином России или иностранным гражданином, обладающим видом на жительство или разрешением на временное проживание.
Стоит отметить, что ранее говорилось о единовременной выплате в 10 000 рублей. Ее получат школьники от 6 до 17 лет. При этом даже те 6-летки, которые не пойдут в первый класс 1 сентября 2021 года. Выплату можно будет оформить с 15 июля 2021.