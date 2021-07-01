Суперские слова с Днём сотрудника отдела налоговых преступлений 1 июля

Служба ваша не легка,
Взять налог у должника,
И при этом быть любезным,
И с терпением железным.
Пусть же люди к вам идут,
Денежки в казну несут!
Поздравляем с вашим днем,
Все налог платить придем!
***
Чтоб пополнялась у страны казна -
Налоговая служба нам нужна,
А чтоб налоги вовремя платили,
Чтоб ничего случайно не забыли,
Полиция налоговая есть,
Нам доблестных работников не счесть!
Вас поздравляем, дорогие наши,
Пусть будут ваши дни светлей и краше!
***
Не все хотят платить налог,
Используя любой предлог!
Вы это все пресечь должны,
Чтоб рос всегда бюджет страны,
Мы поздравляем с вашим днем,
Желаем вам удач во всем,
Спокойно чтобы служба шла,
Стране доход чтоб принесла!
***
Спасибо вам, что трудитесь как надо,
Налоговой полиции ребята!
Инспекции налоговой «Виват»!
А кто не заплатил, тот виноват,
И вы его, конечно же, найдете,
И все что должен, вы с него возьмете!
Хотим сегодня мы поздравить вас,
Налоговая служба – высший класс!
Источник: bipbap.ru, pozdraik.ru