Суперские слова с Днём сотрудника отдела налоговых преступлений 1 июля
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Суперские слова с Днём сотрудника отдела налоговых преступлений 1 июля

7:50:007/1/2021Фото: bipbap
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Люди, посвятившие себя поимке недобросовестных граждан, обманывающих государство и не уплачивающих в бюджет сборы и пошлины, празднуют День сотрудника отдела налоговых преступлений.

День сотрудника отдела налоговых преступлений

Служба ваша не легка,
Взять налог у должника,
И при этом быть любезным,
И с терпением железным.
Пусть же люди к вам идут,
Денежки в казну несут!
Поздравляем с вашим днем,
Все налог платить придем!

***

Чтоб пополнялась у страны казна -
Налоговая служба нам нужна,
А чтоб налоги вовремя платили,
Чтоб ничего случайно не забыли,
Полиция налоговая есть,
Нам доблестных работников не счесть!
Вас поздравляем, дорогие наши,
Пусть будут ваши дни светлей и краше!

***

Не все хотят платить налог,
Используя любой предлог!
Вы это все пресечь должны,
Чтоб рос всегда бюджет страны,
Мы поздравляем с вашим днем,
Желаем вам удач во всем,
Спокойно чтобы служба шла,
Стране доход чтоб принесла!

***

Спасибо вам, что трудитесь как надо,
Налоговой полиции ребята!
Инспекции налоговой «Виват»!
А кто не заплатил, тот виноват,
И вы его, конечно же, найдете,
И все что должен, вы с него возьмете!
Хотим сегодня мы поздравить вас,
Налоговая служба – высший класс!

Источник: bipbap.ru, pozdraik.ru

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