С Днём ветеранов боевых действий 1 июля: для героев поздравления и лучшие открытки

Этот день для всей страны значимый,
Ветеран боевых действий, ты – непобедимый,
Твоя душа полна отваги и доброты,
Пусть не случится в твоей жизни больше беды!
Пусть не случится в душе твоей войн,
Пусть на сердце твоем царит покой,
Уважаем и чтим тебя всей страной,
С праздником тебя, наш бесстрашный герой!
С днем ветеранов боевых действий! Ура!
Пусть вам не снится никогда кровавая война,
Пусть ваши сны будут цветными,
Пусть воспоминания о вас всегда будут живыми!
Вам было больно, страшно, и это правда,
Но вы спасли наше светлое «завтра»,
И за это дарим вам низкий поклон,
В честь вас сегодня бокалов звон!
Много лет уже на нашей земле тихо,
Отвоевали покой наши ветераны лихо,
Кто жизни лишился, кто калекой остался,
Но никто, никогда, до конца не сдавался!
Вам есть, что вспомнить, но лучше не вспоминать,
Мы вам желаем во сне кошмаров не ждать,
Мы вам желаем никогда не стареть,
Мы вам желаем с каждым годом молодеть!
Ох, нелегки были ваши годы,
Достались вам все на свете невзгоды,
На земле попали вы в настоящий ад,
И многие из вас не смогли вернуться назад!
Мы вас бережём, кто остался в живых,
С днем ветеранов действий боевых,
Но лучше бы этого дня никогда не существовало,
Жаль, что вас осталось на свете так мало!
Источник: fresh-cards.ru, pozdravik.ru