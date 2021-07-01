С Днём ветеранов боевых действий 1 июля: для героев поздравления и лучшие открытки
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С Днём ветеранов боевых действий 1 июля: для героев поздравления и лучшие открытки

6:00:587/1/2021Фото: fresh-cards
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День ветеранов боевых действий и локальных конфликтов ежегодно отмечают в нашей стране 1 июля. С 2009 года праздник также носит название «День памяти и скорби ветеранов боевых действий».

День ветеранов боевых действий

Этот день для всей страны значимый,
Ветеран боевых действий, ты – непобедимый,
Твоя душа полна отваги и доброты,
Пусть не случится в твоей жизни больше беды!
Пусть не случится в душе твоей войн,
Пусть на сердце твоем царит покой,
Уважаем и чтим тебя всей страной,
С праздником тебя, наш бесстрашный герой!

День ветеранов боевых действий

С днем ветеранов боевых действий! Ура!
Пусть вам не снится никогда кровавая война,
Пусть ваши сны будут цветными,
Пусть воспоминания о вас всегда будут живыми!
Вам было больно, страшно, и это правда,
Но вы спасли наше светлое «завтра»,
И за это дарим вам низкий поклон,
В честь вас сегодня бокалов звон!

День ветеранов боевых действий

Много лет уже на нашей земле тихо,
Отвоевали покой наши ветераны лихо,
Кто жизни лишился, кто калекой остался,
Но никто, никогда, до конца не сдавался!
Вам есть, что вспомнить, но лучше не вспоминать,
Мы вам желаем во сне кошмаров не ждать,
Мы вам желаем никогда не стареть,
Мы вам желаем с каждым годом молодеть!

День ветеранов боевых действий

Ох, нелегки были ваши годы,
Достались вам все на свете невзгоды,
На земле попали вы в настоящий ад,
И многие из вас не смогли вернуться назад!
Мы вас бережём, кто остался в живых,
С днем ветеранов действий боевых,
Но лучше бы этого дня никогда не существовало,
Жаль, что вас осталось на свете так мало!

Источник: fresh-cards.ru, pozdravik.ru

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