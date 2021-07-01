Для Героев открытки с Днём ветеранов боевых действий и бравые поздравления на 1 июля
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Для Героев открытки с Днём ветеранов боевых действий и бравые поздравления на 1 июля

1:40:567/1/2021Фото: 100cards
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1 июля в России отмечается памятная дата – День ветеранов боевых действий, которая пока не имеет официального статуса, но с каждым годом становится всё более известной.

День ветеранов боевых действий

С днем ветеранов действий боевых,
Тебе желаю много в жизни счастья.
Пусть все, как в планах и мечтах твоих,
В реальной жизни станет воплощаться.

Семья пусть любит, ну а все друзья
Поддержку дарят, верность, уваженье.
Еще раз с этим праздником тебя.
Знай, ты достоин только восхищенья!

День ветеранов боевых действий

Прошли Вы точки боевые
В Афганистане и Чечне,
В Египте, в Сирии, в Ливане,
За мир сражаясь на войне.

Свои награды честно заслужили
За тяжкий, непосильный труд.
За то, что свои жизни не жалели,
В Отчизне вас героями зовут.

Спасибо, дорогие ветераны,
За то, что посвятили жизнь борьбе,
И ваши имена мы не забудем,
А слава ваша пусть гремит везде!

День ветеранов боевых действий

Ветеран ты действий боевых,
Ты служил на точках огневых,
С оружием в руках, прошел огонь и воду,
За народ, за счастье, за свободу!
Ты герой, настоящий мужчина,
Тебя уважать, не одна есть причина,
Грудь в орденах и шрамы от ран,
Еще молодой, а уже ветеран!
С праздником, с днем ветеранов всех войн,
Мы поздравляем тебя, наш герой!

День ветеранов боевых действий

В день ветеранов действий боевых,
Я вас, герои, поздравляю!
Желаю дней вам золотых
И крепкого здоровья пожелаю.

И пусть вас окружают лишь заботой,
Как близкие, так и друзья.
Живите счастливо и беззаботно,
Пусть бережет любовь вас и семья!

Источник: pozdravok.ru, 100cards.ru

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