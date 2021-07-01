С Днём бортпроводника картинки и поздравления в прозе на 12 июля

С Днём бортпроводника. Пусть на борту всегда будет порядок и спокойствие, пусть по курсу всегда ждёт удача и успех, пусть на пути встречаются улыбки добрых людей, пусть каждый рейс жизни имеет счастливое завершение.
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Поздравляю с Днём бортпроводника и от души желаю проводить отлично время на борту и дарить радостные эмоции пассажирам, а также весело жить, не зная ни минуты печали. Пусть каждый день будет чудесным, каждое путешествие — невероятным, а каждый миг — добрым и счастливым.
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Поздравляю с Днём бортпроводника и от души желаю, чтобы на твоём борту всегда царила атмосфера взаимопонимания, веселья, радости и прекрасного настроения, желаю каждый раз удачи и благополучия с самого старта до точки прибытия. Успехов в деятельности и бравого терпения!
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Пусть каждый день дарит тебе ощущение бесконечной свободы, легкости и полета, чтобы душа отдыхала и расслаблялась, а все хлопоты остались далеко внизу, такими маленькими и ничтожными.
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С Днем бортпроводника! Желаю сохранять спокойствие в любых ситуациях, работать в слаженном коллективе за достойную оплату! Пускай близкие будут всегда рядом, пусть все получается, пусть в доме царит уют и достаток!
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Поздравляю с Днём бортпроводника! Желаю уверенности и оптимизма, душевного покоя и огромного заряда положительной энергии для поддержания весёлой атмосферы на борту и, конечно же, в своей жизни. Желаю здоровья и ярких путешествий, чудесных людей и радостных встреч, счастливых дней и многочисленных удач.
Источник: pozdravok.ru