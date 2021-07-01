Вакцины Pfizer и Moderna могут защищать от коронавируса годами, выводы ученых в новом исследовании
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Вакцины Pfizer и Moderna могут защищать от коронавируса годами, выводы ученых в новом исследовании

5:00:507/1/2021,Эрни Манделл и Робин ФостерФото: pixabay.com
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Последнее исследование подкрепляет растущие доказательства того, что большинству людей, иммунизированных мРНК-вакцинами, могут не потребоваться ревакцинации, с одной ключевой оговоркой - какой?

коронавирус, пандемия, COVID-19
Вакцины Pfizer и Moderna могут защищать от COVID годами
Сюжет: Вакцинация от коронавируса
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Новое исследование показывает, что вакцины Pfizer и Moderna вызывают реакцию иммунной системы, которая может защищать от коронавируса на долгие годы.

Последнее исследование подкрепляет растущие доказательства того, что большинству людей, иммунизированных мРНК-вакцинами, могут не потребоваться ревакцинации, с одной ключевой оговоркой: вирус и его варианты не развиваются слишком далеко за пределы первоначальной формы вируса, пишет medicalxpress.com.

«Это хороший знак того, насколько прочен наш иммунитет от этой вакцины», - сказал The New York Times Али Эллебеди, иммунолог из Вашингтонского университета в Сент-Луисе, который руководил исследованием.

В исследовании, опубликованном в понедельник в журнале Nature, вакцина Johnson & Johnson не рассматривалась, но Эллебеди сказал, что ожидает, что иммунный ответ на эту вакцину будет менее устойчивым, чем у мРНК-вакцин.

В прошлом месяце Эллебеди и его коллеги сообщили, что иммунные клетки , распознающие вирус, сохраняются в костном мозге не менее восьми месяцев после заражения COVID-19. Другая команда обнаружила, что В-клетки памяти продолжают созревать и укрепляться в течение как минимум года после заражения, сообщает Times.

Эти результаты показали, что иммунитет может сохраняться годами, а возможно, и всей жизнью у людей, которые были инфицированы, а затем вакцинированы. Но неясно, может ли одна вакцинация продемонстрировать такую ​​же силу.

Исследователи объяснили, что после инфекции или вакцинации в лимфатических узлах формируется специализированная структура, называемая зародышевым центром. В этой структуре обучаются В-клетки. После заражения коронавирусом в легких формируется зародышевый центр. Но после вакцинации образование клеток происходит в лимфатических узлах подмышек, в пределах досягаемости исследователей.

Команда Элбеди обнаружила, что через 15 недель после первой дозы вакцины зародышевый центр все еще был очень активен у всех 14 участников исследования, и что количество клеток памяти, распознающих коронавирус, не уменьшилось.

«Тот факт, что реакции продолжались почти четыре месяца после вакцинации - это очень, очень хороший знак», - сказал Элбеди Times , потому что в терминальных центрах обычно наблюдается пик через одну-две недели после иммунизации, а затем он ослабевает.

Другие эксперты согласились.

«Все всегда сосредотачиваются на развитии вируса - это показывает, что В-клетки делают то же самое», - сказала « Таймс » Мэрион Пеппер, иммунолог из Вашингтонского университета в Сиэтле . «И это будет защитой от продолжающейся эволюции вируса, что действительно обнадеживает».

«Обычно к четырем-шести неделям остается немного», - сказал Times Дипта Бхаттачарья, иммунолог из Университета Аризоны . Но зародышевые центры, стимулированные мРНК-вакцинами, «все еще продолжаются, месяцы, и у большинства людей не наблюдается значительного ухудшения».

Результаты показывают, что подавляющее большинство вакцинированных людей будут защищены в долгосрочной перспективе - по крайней мере, от существующих вариантов. Эксперты считают, что людям, пережившим COVID-19 и впоследствии иммунизированным, могут никогда не понадобиться ревакцинации. Однако пожилым людям , людям со слабой иммунной системой и тем, кто принимает препараты, подавляющие иммунитет, все же могут потребоваться бустеры.

Вторую дозу COVID пропустил 1 из 10

Более 1 из 10 американцев пропустили вторую дозу вакцины от коронавируса, что вызывает тревогу, поскольку более заразный вариант Дельта, который первым нанес ущерб Индии, завоевывает позиции в этой стране.

CNN сообщает, что только 88% из тех, кто получил одну дозу вакцины и соответствовал критериям для второй прививки, фактически завершили серию из двух доз . Это ниже показателя завершения 92% в начале года.

Исследования показали, что двухдозовые вакцины гораздо менее эффективны против варианта Дельта с одной дозой вакцины.

«Поскольку этот вирус мутировал, существуют его версии, которые лучше способны избежать иммунной защиты, которую мы получаем от вакцины», - сказал главный хирург США доктор Вивек Мурти Андерсону Куперу CNN , сославшись на исследование, которое обнаружило два дозы вакцины Pfizer обеспечивали 88% защиту по сравнению с 33% защитой после всего лишь одного прививки .

«Главное - сделайте прививку. Получите обе дозы», - сказал Мурти.

Эксперты предупреждают, что вскоре вариант Delta может стать доминирующим сортом в США.

Это может произойти в течение нескольких недель в недостаточно вакцинированных районах, сообщил на прошлой неделе доктор Энтони Фаучи, сообщает CNN . Данные Центров по контролю и профилактике заболеваний США показывают, что на вариант Delta уже может приходиться более 1 из 5 новых случаев COVID-19, что является быстрым увеличением по сравнению с менее чем 1 из 10 двумя неделями ранее.

Это подвергает риску миллионы частично вакцинированных людей, поскольку вариант Дельта продолжает распространяться в Соединенных Штатах вместе с 46% населения страны, которое вообще не было вакцинировано, сообщает CNN .

По сообщению CNN, взрослые в возрасте до 30 лет, скорее всего, пропустили вторую дозу, причем почти 12% из них выходили за пределы допустимого окна в 42 дня .

Официальные лица заявили, что взрослые в возрасте до 26 лет - единственная группа, которая, как ожидается, не выполнит поставленную администрацией Байдена цель вакцинировать не менее 70% взрослых хотя бы одной дозой к 4 июля.

И исследования CDC, опубликованные на этой неделе, показали, что молодые люди также отстают от других в плане вакцинации.

Согласно данным CDC, люди в возрастной группе от 30 до 39 лет также чаще пропускали вторую дозу. Но дети в возрасте до 18 лет реже всего пропускали вторую дозу, только около 5% выходили за допустимый интервал, сообщает CNN .

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