С Днём собак 2 июля: дизайнерские открытки и верные поздравления для любителей хвостатых
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С Днём собак 2 июля: дизайнерские открытки и верные поздравления для любителей хвостатых

6:43:357/1/2021Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Всемирный день собаки предложили отмечать 2 июля ещё в 2012 г., однако до сих пор праздник не получил официального признания.

День собаки

Как не любить этих милых зверушек,
Которые наши дома наполняют?
Сердца они делают мягче и лучше,
И позитив бесконечный нам дарят.

Прекрасные, нежные, добрые крошки,
В них столько тепла и доверия людям,
А все, что им надо — заботы немножко,
Давайте хоть каплю душевнее будем!

День собаки

Мы всегда за них в ответе,
За питомцев милых наших!
С ними солнце ярче светит,
Дни прекраснее и краше!

Жить с животными всегда
Очень весело, уютно,
Только требуют труда
Чуть ли ни ежеминутно:

Нужно вовремя кормить,
Поиграть и искупать,
Также к доктору сводить
И лекарства покупать!

Много дел, проблем, забот
Прибавляется с питомцем!
Но он все с лихвой вернет,
Став для вас лучистым солнцем!

День собаки

Домашние питомцы — любимцы наши,
Желаю в этот день добра и щедрости,
Чтобы теплом они согрели дома ваши,
И подарили много счастья и беспечности.

Желаем легкого ухода за зверюшками —
Дружками, Шариками, Мурками и Вьюшками,
Желаем — пусть они живут, как можно дольше,
И доставляют радости побольше.

День собаки

Источник: pozdravok

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