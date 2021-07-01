С Днём собак 2 июля: дизайнерские открытки и верные поздравления для любителей хвостатых

Как не любить этих милых зверушек,
Которые наши дома наполняют?
Сердца они делают мягче и лучше,
И позитив бесконечный нам дарят.
Прекрасные, нежные, добрые крошки,
В них столько тепла и доверия людям,
А все, что им надо — заботы немножко,
Давайте хоть каплю душевнее будем!
Мы всегда за них в ответе,
За питомцев милых наших!
С ними солнце ярче светит,
Дни прекраснее и краше!
Жить с животными всегда
Очень весело, уютно,
Только требуют труда
Чуть ли ни ежеминутно:
Нужно вовремя кормить,
Поиграть и искупать,
Также к доктору сводить
И лекарства покупать!
Много дел, проблем, забот
Прибавляется с питомцем!
Но он все с лихвой вернет,
Став для вас лучистым солнцем!
Домашние питомцы — любимцы наши,
Желаю в этот день добра и щедрости,
Чтобы теплом они согрели дома ваши,
И подарили много счастья и беспечности.
Желаем легкого ухода за зверюшками —
Дружками, Шариками, Мурками и Вьюшками,
Желаем — пусть они живут, как можно дольше,
И доставляют радости побольше.
Источник: pozdravok