День женского счастья: точная дата, что это за праздник и что такое женское счастье
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День женского счастья: точная дата, что это за праздник и что такое женское счастье

1:00:257/1/2021Фото: pixabay.com
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Поздравления в адрес прекрасного пола в этот день звучали и пару столетий назад.

Понятие женского счастья со временем меняется

Праздник, посвящённый женскому счастью, совсем молодой – 18 октября 2021 года его отметят в 5-й раз. Эту дату в 2017-м предложила Карин Рокинд, в результате день получил статус международного. Лейтмотивом его стал стремительный рост количества депрессий у женщин всего мира. Отмечая праздник, важно обратить внимание на проблемы современных женщин.
Поздравления в адрес прекрасного пола в этот день звучали и пару столетий назад. Потому что дата совпадает с церковной памятью мученицы Харитины. Христианские славяне считали её покровительницей ткачества и рукоделия – традиционных женских занятий.
Память Харитины
Жизнь молодой христианки Харитины выпала на самое начало IV века, в разгар гонений при императоре Диоклетиане. Харитина была служанкой у знатного римлянина Клавдия. Её навыки рукоделия и вера в Христа обеспечили расположение со стороны господина.
Недоброжелатели Клавдия донесли Диоклетиану о христианской служанке. Её немедленно вызвали на допрос. Клавдий скорбел по этому поводу и не хотел отпускать Харитину. Та успокоила господина, заявив, что принять мученическую смерть во имя Небесного жениха, Христа – самое большое счастье для неё.
Харитина смело предстала перед императором и призналась в своей вере. Девушку подвергли жутким истязаниям, обрезав перед этим её прекрасные волосы. Чудом она исцелилась, а волосы отросли. Тогда Диоклетиан приказал отдать её в публичный дом. Харитина попросила у Христа избавить её от такой участи. Он услышал молитвы и принял душу мученицы к себе.
Клавдий с достоинством похоронил тело Харитины, выброшенное Диоклетианом. Мученица стала считаться покровительницей женщин, особенно - рукодельниц.
Какое оно - счастье?
«На Харитину начинают ткать холстину», считали в народе. Праздник открывал сезон рукодельных работ, часто связанных с созданием приданного. А что, как не приданное, покажет девицу с лучшей стороны, обеспечив ей внимание суженого? Удачное замужество издавна ассоциировалось с женским счастьем.
Времена меняются, а понятие женского счастья расширяется. Сейчас курс у него индивидуальный – здоровые родители, прекрасные дети, высокое положение, материальный достаток. Лучше, если все эти факторы будут присутствовать одновременно.
Идеально счастливой жизни не бывает. На смену одной трудности приходит другая. Чувствительная душа нередко заставляет женщин пропускать негатив через себя. Одни в результате получают стрессы и депрессии, другие – становятся сильнее.
Женское счастье, как и любое другое, созвучно слову «сейчас». Секрет счастливой жизни – это умение находиться в настоящем моменте, отбросив беспокойство о будущем. Тогда для счастья будет достаточно мелочи, вроде улыбки любимого, ленивого выходного или удачной укладки. Счастливые моменты подарят силы для преодоления проблем, если те возникнут.

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