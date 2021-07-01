Что мотивирует маленьких детей учиться- секрет назвали ученые

Согласно исследованию Университета Рутгерса в Нью-Брансуике, дети дошкольного возраста чувствительны к разнице между тем, сколько они знают и сколько еще предстоит изучить.
Исследование, опубликованное в журнале Psychological Science , найдены дошкольные дети более склонны выбирать , чтобы собрать больше информации о чем - либо , если они знают , достаточно просто об этом , чтобы найти это интересно, но не слишком много, что становится скучно, пишет medicalxpress.com.
Исследователи говорят, что такое «оптимальное» количество существующих знаний создает у детей идеальное сочетание неуверенности и любопытства и мотивирует их учиться больше.
«В реальном мире существует бесконечное количество информации», - сказала ведущий автор Дженни Ван, доцент кафедры когнитивной психологии в Rutgers. «Тем не менее, несмотря на то, что им нужно научиться так много за такой короткий промежуток времени, маленькие дети, кажется, учатся счастливо и эффективно. Мы хотели понять, что движет их любопытством».
Исследование было сосредоточено на том, как уровень знаний детей влияет на то, какая информация им интересна. Полученные данные свидетельствуют о том, что детей привлекает не просто новизна информации.
По словам Ванга, дети от природы любопытны, но сложный вопрос заключается в том, как обуздать это естественное любопытство.
«В конечном итоге подобные открытия помогут родителям и педагогам лучше поддерживать детей, когда они активно исследуют и познают мир», - сказал Ван.
В серии экспериментов Ван и ее соавторы разработали личные и онлайн-сборники рассказов, чтобы измерить, сколько дошкольников от 3 до 5 лет знают о различных «областях знаний». В ходе эксперимента также оценивалась их способность понимать и понимать конкретную тему, такую как заражение, и спрашивалось, как текущий уровень знаний детей предсказывает их интерес к изучению этого вопроса, в том числе заболеет ли кто-то после игры с чихающим другом.
«Интуитивно кажется, что любопытство принадлежит тем, кто знает больше всего, например ученым, и тем, кто знает меньше всего, например младенцам», - сказал Ван, руководитель Центра познания и обучения Рутгерса (CALC). «Но то, что мы здесь обнаружили, довольно удивительно: именно дети среднего звена проявили наибольший интерес к изучению инфекции, по сравнению с детьми, которые знали слишком мало или слишком много».