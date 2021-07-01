Одуванчиковый детокс: как вывести токсины с помощью корня одуванчика

Одуванчик ( Taraxacum officinale ) получает плохую репутацию, потому что классифицируется как сорняк. Но одуванчик издавна использовался в качестве лечебного средства для улучшения пищеварения и стимуляции аппетита. В традиционной китайской и индейской медицине корень этого растения также используется для облегчения заболеваний желудка и печени.
Съедобно все растение одуванчика, от крепкого стержневого корня до ярко-желтого цветка. Корень имеет слегка горьковатый привкус цикория, поэтому его иногда используют для приготовления альтернативы кофе без кофеина. При заваривании или приготовлении сока корень одуванчика также можно использовать для детоксикации печени.
Сушеный или свежий корень одуванчика можно использовать для приготовления настоев, отваров и припарок. Он также доступен в виде экстракта и добавки во многих магазинах здорового питания, пишет food.news.
Детокс с корнем одуванчикаСегодня продукты и напитки, которые помогают вывести токсины из печени, становятся все более популярными среди потребителей из-за нездоровой диеты обычного человека. В продуктовых магазинах продается много полуфабрикатов, богатых насыщенными жирами, добавленным сахаром и другими добавками, которые могут нарушить работу печени. Чрезмерное употребление алкоголя, а также длительное употребление отпускаемых по рецепту лекарств также могут заставить печень работать вдвое больше.
Когда токсины становятся подавляющими, печень страдает и увязает. Это может привести к множеству проблем со здоровьем , таких как усталость, тошнота и диарея . По мере прогрессирования печеночной недостаточности симптомы могут усугубляться. На более поздних стадиях симптомы печеночной недостаточности могут включать желтуху или пожелтение кожи и глаз, спутанность сознания, сильную усталость и скопление жидкости в руках и ногах.
В некоторых случаях может внезапно выйти из строя печень. Это называется острой печеночной недостаточностью. Люди с острой печеночной недостаточностью могут испытывать кровотечение, проблемы с движением и общее недомогание.
К счастью, корень одуванчика помогает улучшить работу печени, восстанавливая гидратацию и электролитный баланс. Корень одуванчика также способствует выведению токсинов.
В своей книге «Энциклопедия фитотерапии» известный травник и целитель Андре Шевалье написал, что корень одуванчика помогает поддерживать детоксикацию печени и способствует увеличению выработки желчи. Исследователи приписывают эти удивительные преимущества тараксацерину, горькому соединению, которое содержится в корне одуванчика. Считается, что тараксацерин увеличивает количество желчи, выделяемой желчным пузырем.
В одном исследовании исследователи проанализировали влияние экстракта корня одуванчика на вызванное алкоголем повреждение печени у мышей. Они обнаружили, что экстракт стимулирует заживление и помогает выводить токсины из крови мышей. Другое исследование на мышах показало, что одуванчик способствует здоровому липидному профилю и останавливает накопление жира в печени.
Кроме того, корень одуванчика связан со многими другими преимуществами для здоровья из-за высокого содержания в нем антиоксидантов. Вот еще несколько преимуществ для здоровья от употребления корня одуванчика :
- Корень одуванчика может помочь при предменструальном вздутии живота и задержке воды из-за его мочегонных свойств.
- Корень одуванчика может помочь в лечении сыпи, псориаза и экземы благодаря своим противозудным свойствам.
- Корень одуванчика стимулирует клетки поджелудочной железы вырабатывать инсулин для лучшего контроля уровня сахара в крови.
- Корень одуванчика может помочь в лечении и профилактике рака из-за его мощных антиоксидантов.
Как приготовить корень одуванчикаВы можете заваривать свежий или сушеный корень одуванчика, чтобы сделать чай, или пропитать корни через соковыжималку, чтобы сделать сок. Следуйте приведенным ниже рецептам, чтобы начать детоксикацию с корнем одуванчика.
Сок корня одуванчикаДля детоксикации соком корня одуванчика смешайте одну столовую ложку сока, стакан воды и немного свежего лимонного сока. Выпейте это по крайней мере за 30 минут до еды. Вы также можете пить только сок корня одуванчика. Однако учтите, что чистый сок корня одуванчика имеет очень горький вкус.
Ингредиенты:
- 20 свежих корней одуванчика
Подготовка:
- Вымойте корни одуванчика под проточной водой, чтобы удалить грязь и почву.
- Нарежьте корни на куски и скормите их через соковыжималку для жевания.
- Перелить в стеклянную банку. Начните с одной чайной ложки в день, пока не сможете обработать до трех столовых ложек.
Жареный чай из корня одуванчикаЕсли вы предпочитаете чай из корня одуванчика, пейте по крайней мере одну-две чашки каждый день, чтобы вывести токсины из печени. Вот простой рецепт чая из обжаренного корня одуванчика :
Ингредиенты:
- 2 стакана воды
- 1-2 столовые ложки веганского масла
- 4 1/2 чайных ложки сушеного корня одуванчика
- 1 палочка корицы или 1/2 чайной ложки сушеного имбиря (по желанию)
Подготовка:
- Поместите сушеный корень одуванчика в кастрюлю. Поджарьте на среднем огне до появления ароматного и золотистого цвета.
- Влейте воду и добавьте палочку корицы или сушеный имбирь, если используете.
- Довести до кипения. После закипания убавьте огонь и варите 30–45 минут.
- Процедите обжаренные корни. Подавать горячим.
Корень одуванчика помогает выводить токсины из организма и поддерживает здоровую функцию печени . Выведите токсины из печени, добавив сок корня одуванчика или чай в свой распорядок дня.