Почему знак зодиака Рыбы такой исключительный и редкий, рассказала астролог

Рыбы, по-видимому, самый редкий знак зодиака. Но почему это так и что делает Рыб такими редкими?
Считается, что Рыбы - самый редкий знак зодиака, под которым рождается наименьшее количество людей. Может быть, вы Рыбы, и люди всегда удивляются, встретив человека из этой группы, или, возможно, вы никогда не встречали Рыб.
Астролог Франческа Одди ( @francescaoddieastrology в Instagram) рассказала, почему Рыбы так редки.
Рыбами управляет Нептун, что делает их очень креативными и мечтательными. Хотя это и положительные черты, этот знак может показаться ненадежным и нереалистичным.
Однако Рыбы, несомненно, магические, экстрасенсорные, талантливые или просто настоящие романтики.
Рыбы, как и Близнецы, Дева и Стрелец, - изменчивый знак.
Это делает Рыб адаптируемыми и независимыми - им нравится иметь много разных друзей и всегда быть в движении.
Они художники, музыканты, танцоры и все, что позволяет им выразить себя. Как эмоциональный водный знак, Рыбы добры, нежны и щедры до недостатка.
Они склонны ставить потребности других выше своих собственных за свой счет.
Они прирожденные эмпаты и могут использовать чьи-либо эмоции и принимать их как свои собственные.
Этот знак хочет помочь всем, но ему трудно принять помощь, даже если они слишком доверчивы.
Рыб, по-видимому, трудно найти, поскольку многие люди утверждают, что не знают никого, кто родился под этим знаком.
Рыбы и Водолей считаются самыми редкими знаками зодиака, но есть ли правда в этой теории?
Франческа Одди говорит, что это полная чушь - ни один знак зодиака не встречается реже других.
Почему Рыбы такие редкие?
Рыбы на самом деле не редкость, они везде, куда ни глянь!
Теория, что Рыбы или Водолей - самый редкий знак, исходит из того факта, что февраль - самый короткий месяц, и эти зодиакальные сезоны составляют месяц.
Сезон Рыб приходится на вторую половину февраля, поэтому люди думают, что в сезоне Рыб меньше дней и, следовательно, меньше дней рождения Рыб, чем в любом другом знаке.
Однако сезон каждого знака зодиака длится около 30 дней - Солнце находится в каждом знаке равное количество времени.
Рыбы на самом деле не редкость, но может показаться, что этот знак немного похож на золотую пыль.
Франческа сказала: «Рыбами управляет Нептун, бог моря, поэтому они действительно неуловимы, и вы не можете их прижать. Они изменчивые воды, как Близнецы-близнецы, Рыбы - это две рыбы, плавающие в разных направлениях, и это двойственность или множественность, где они находятся везде и нигде. В таком случае вы не сможете поймать их, связать или каким-либо образом ограничить».
Источник: express.co.uk