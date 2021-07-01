Почему знак зодиака Рыбы такой исключительный и редкий, рассказала астролог
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
30.06
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Почему знак зодиака Рыбы такой исключительный и редкий, рассказала астролог

4:00:107/1/2021,ЗЗИ DEIBEФото: pixabay.com
0

Рыбами управляет Нептун, что делает их очень креативными и мечтательными.

Рыбы, как и Близнецы, Дева и Стрелец, - изменчивый знак

Рыбы, по-видимому, самый редкий знак зодиака. Но почему это так и что делает Рыб такими редкими?
Считается, что Рыбы - самый редкий знак зодиака, под которым рождается наименьшее количество людей. Может быть, вы Рыбы, и люди всегда удивляются, встретив человека из этой группы, или, возможно, вы никогда не встречали Рыб.

Астролог Франческа Одди ( @francescaoddieastrology в Instagram) рассказала, почему Рыбы так редки.
Рыбами управляет Нептун, что делает их очень креативными и мечтательными. Хотя это и положительные черты, этот знак может показаться ненадежным и нереалистичным.

Однако Рыбы, несомненно, магические, экстрасенсорные, талантливые или просто настоящие романтики.

Рыбы, как и Близнецы, Дева и Стрелец, - изменчивый знак.

Это делает Рыб адаптируемыми и независимыми - им нравится иметь много разных друзей и всегда быть в движении.

Они художники, музыканты, танцоры и все, что позволяет им выразить себя. Как эмоциональный водный знак, Рыбы добры, нежны и щедры до недостатка.

Они склонны ставить потребности других выше своих собственных за свой счет.

Они прирожденные эмпаты и могут использовать чьи-либо эмоции и принимать их как свои собственные.

Этот знак хочет помочь всем, но ему трудно принять помощь, даже если они слишком доверчивы.
Рыб, по-видимому, трудно найти, поскольку многие люди утверждают, что не знают никого, кто родился под этим знаком.

Рыбы и Водолей считаются самыми редкими знаками зодиака, но есть ли правда в этой теории?

Франческа Одди говорит, что это полная чушь - ни один знак зодиака не встречается реже других.

Почему Рыбы такие редкие?
Рыбы на самом деле не редкость, они везде, куда ни глянь!

Теория, что Рыбы или Водолей - самый редкий знак, исходит из того факта, что февраль - самый короткий месяц, и эти зодиакальные сезоны составляют месяц.

Сезон Рыб приходится на вторую половину февраля, поэтому люди думают, что в сезоне Рыб меньше дней и, следовательно, меньше дней рождения Рыб, чем в любом другом знаке.

Однако сезон каждого знака зодиака длится около 30 дней - Солнце находится в каждом знаке равное количество времени.
Рыбы на самом деле не редкость, но может показаться, что этот знак немного похож на золотую пыль.

Франческа сказала: «Рыбами управляет Нептун, бог моря, поэтому они действительно неуловимы, и вы не можете их прижать. Они изменчивые воды, как Близнецы-близнецы, Рыбы - это две рыбы, плавающие в разных направлениях, и это двойственность или множественность, где они находятся везде и нигде. В таком случае вы не сможете поймать их, связать или каким-либо образом ограничить».

Источник: express.co.uk

Чего стоит ожидать всем привитым «Спутником V»
Дьяченко госпитализирован: причина названа
О чем Гинцбург спешит предупредить всех привившихся от COVID
Названы условия, при которых вакцинация «Спутником V» запрещена
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Чего стоит ожидать всем привитым «Спутником V»
Дьяченко госпитализирован: причина названа
О чем Гинцбург спешит предупредить всех привившихся от COVID
Названы условия, при которых вакцинация «Спутником V» запрещена
гороскопзнаки зодиакарыбы
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

У вас много знакомых Рыб?

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    Что мотивирует маленьких детей учиться- секрет назвали ученые
    3:00:20 7/1/2021
    Что мотивирует маленьких детей учиться- секрет назвали ученые
    Красивые пожелания для наблюдательных в День фотографа 12 июля
    2:40:23 7/1/2021
    Красивые пожелания для наблюдательных в День фотографа 12 июля
    Одуванчиковый детокс: как вывести токсины с помощью корня одуванчика
    2:00:28 7/1/2021
    Одуванчиковый детокс: как вывести токсины с помощью корня одуванчика
    Для Героев открытки с Днём ветеранов боевых действий и бравые поздравления на 1 июля
    1:40:56 7/1/2021
    Для Героев открытки с Днём ветеранов боевых действий и бравые поздравления на 1 июля
    День женского счастья: точная дата, что это за праздник и что такое женское счастье
    1:00:25 7/1/2021
    День женского счастья: точная дата, что это за праздник и что такое женское счастье
    Календарь самых важных праздников РПЦ с 1 по 15 июля 2021 года
    12:20:57 7/1/2021
    Календарь самых важных праздников РПЦ с 1 по 15 июля 2021 года
    11 июля - Всемирный день шоколада: самые вкусные поздравления
    11:40:20 6/30/2021
    11 июля - Всемирный день шоколада: самые вкусные поздравления
    Опасный астероид 2021 GM4 летит к земле 1 июля 2021, предупреждает NASA
    11:20:56 6/30/2021
    Опасный астероид 2021 GM4 летит к земле 1 июля 2021, предупреждает NASA
    Гликемический индекс продуктов: Полная простая таблица
    10:20:06 6/30/2021
    Гликемический индекс продуктов: Полная простая таблица
    Какие вакцины можно комбинировать при вакцинации - ответ вирусолога
    10:04:58 6/30/2021
    Какие вакцины можно комбинировать при вакцинации - ответ вирусолога