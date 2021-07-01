Как нужно праздновать День семьи, любви и верности 8 июля 2021 года: 5 советов психолога для крепкого брака

8 июля 2021 года будет отмечаться государственный праздник День семьи, любви и верности. Этот день олицетворяет все семейные ценности, и начинается еще с давних времен. Когда церковью были канонизированы Петр и Феврония Муромские - супруги, чья верность, уважение и любовь друг другу - стали эталоном настоящей семьи.
Многие в этот день задумываются об отношениях, царящих в семье, которые не всегда идут так как хотелось. Почти в каждой семье бывает недопонимание, ссоры и обиды.
Как справиться и продолжить любить своего супруга, даже если он или она бывают невыносимы - мы прочитали и выбрали пять лучших советов психолога, которые помогут понять и простить своего родного человека.
Но перед этим, стоит отметить, для того чтобы брак не распался, нужно желание обоих супругов, огромная, кропотливая каждодневная работа над собой и своими отношениями.
Понимание
Пожалуй, это самое главное в любых отношениях. Где есть понимание, там есть и доверие и уважение другого человека. Вспомните, сколько раз вы или вас обвиняли в чем-то, требуя своего? В паре, где каждый обращен только в себя, это будет происходить постоянно. Необходимо показать свое уважение и дать высказаться вашему партнеру. Начните считать про себя до десяти, чтобы он хотя бы немного мог сказать свое мнение. Затем может выразить свою позицию, но уже в более спокойном тоне.
Умение говорить
Дополнением к непониманию, одной из самых распространенных ошибок является неумение или нежелание выражать свои осознанные желания в ясной форме. Многие почему-то считают, что их партнер умеет читать мысли или должен всегда знать, чего он хочет. К сожалению, сверхспособностями мало кто обладает. Поэтому партнеры должны научиться выражать свои мысли и желания четко, открыто, ясно, но при этом стараться не провоцировать защитную реакцию друг у друга.
Терпение
Будьте более терпеливы. Не ждите и не требуйте многого от партнера, потому что его возможности не безграничны. Тем более никто не обещал, что все будет так, как вы хотите. Семейные отношения всегда будут огромной работой, где должны быть на первом месте: умение прощать и снисходительно относиться к слабостям других людей.
Обратите внимание на себя
Постарайтесь посмотреть на себя со стороны. Вдруг окажется, что у вас тоже есть недостатки, над которыми стоит поработать. Сосредоточьтесь на том, какие изменения вы можете сделать в себе. Вместо того, чтобы подчеркивать и указывать на недостатки, которые должен изменить ваш супруг.
Перестаньте копаться в прошлом
Сосредоточьтесь на настоящем, а не вспоминайте, что было лет десять назад, ради поддержания вашего обвинения. Поймите, что разрешение конфликта с супругом - это не поединок на ринге. Вместо этого нужно стремиться изложить свою точку зрения так, чтобы найти компромисс. А если вы постоянно будете вспоминать прошлое, то только истратите и свою энергию и еще больше обидите своего супруга. Необходимо постараться простить боль, которую они вам причинили в прошлом, иначе никакого спокойного настоящего и светлого будущего в семье у вас не будет.