Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 1 июля 2021 в России и мире

• День ветеранов боевых действий
• Международный день шутки (International Joke Day)
• День Куриного Бога
• Международный день куриных крылышек (International Chicken Wings Day)
• День изобретения солнцезащитных очков
• Праздник Боголюбской иконы Божией Матери
• День заплетальщиков
• День ранней пташки (Early Bird Day)
• День второй половины года (Second Half of the New Year Day)
• Международный день регги (International Reggae Day)
• Всемирный день белой ленты против нищеты (World Day of the White Band Against Poverty)
• День празднования добровольного вхождения Бурятии в состав России
• Грушинский фестиваль авторской песни
• День памяти мучеников Леонтия, Ипатия и Феодула
• День сотрудника отдела налоговых преступлений
• День имбирного печенья (National Gingersnap Day) - США
• День Канады (Canada Day, Dominion Day) - Канада
• День доктора - Индия
• День собаки - Польша
• День семьи - Лесото
• День почтовой марки (National U.S. Postage Stamp Day) - США
• День креативного мороженого (National Creative Ice Cream Flavors Day) - США
• День финансовой свободы (National Financial Freedom Day) - США
• День Коммунистической партии - Китай
• Всемирный день бакинцев - Азербайджан
• День архитектуры - Украина
• Праздник посадки деревьев (Van Mahotsav) - Индия
• День почтового работника (National Postal Worker Day) - США
• День инженера - Мексика
• День почтового индекса (Zip Code Day) - США
• День инженера - Бахрейн
• День республики - Гана
• День американского зоопарка (American Zoo Day) - США
• День телевизионного наследия (National Television Heritage Day) - США
• День независимости - Бурунди
• День скаута - Таиланд
• День тартана (Tartan Day) - Новая Зеландия, Австралия
• День освобождения от рабства (Emancipation Day) - Синт-Мартен
• Банковский выходной (Bank Holiday) - Египет
• День свободы (Emancipation Day) - Суринам
• День отмены рабства - Карибские Нидерланды
• Праздник «Джулая» (July Morning) - Болгария
• День независимости - Руанда
• День союза (День республики) - Сомали
• День преданности долгу (Devotion to Duty Day) - США
• День налогового работника - Кыргызстан
• День работников прокуратуры - Армения
• День Вооружённых сил - Сингапур
• День территории (Territory Day) - Британские Виргинские острова
• День Мадейры (Dia da Madeira) - Португалия
• День специального административного региона Гонконг (Hong Kong Special Administrative Region Establishment Day) - Китай
• День передачи Фосфатной корпорации (RONPhos Handover Day) - Науру
• День государственных служащих и правительственных чиновников - Венгрия
• День Серетсе Хама (Sir Seretse Khama Day) - Ботсвана
• Именины у Леонтия, Александра, Ипатия, Василия, Феодула, Сергея, Никанора, Виктора
• Ярилин день (Сенозарница, Макушка лета)
Важные события
1661 заключён мирный договор между Россией и Швецией, завершена Русско-шведская война 1656–1658.
1733 императрицей Анной Иоанновной заложен Алексеевский равелин в Петропавловской крепости.
1741 из-за тумана корабль «Святой Павел» потерял из виду флагманский корабль русской полярной экспедиции Витуса Беринга, начав самостоятельное плавание.
1751 вышла в свет первая в мире Энциклопедия
1783 в столице Российской империи Санкт-Петербурге открыт Большой Каменный театр.
1807 разгром турецкого флота русской эскадрой Дмитрия Сенявина у берегов Афона.
1862 открыта Московская публичная библиотека.
1875 начал деятельность Всемирный почтовый союз.
1882 в Петербурге начала действовать первая телефонная станция.
1896 на Всероссийской промышленной выставке в Нижнем Новгороде представлен первый русский автомобиль (создатели – Евгений Яковлев и Пётр Фрезе).
1917 в России впервые осуществлён переход на летнее время.
1941 открылась первая очередь центрального международного аэропорта «Внуково».
1966 в колхозах впервые введена ежемесячная зарплата.
1969 вышел первый номер ленинградского журнала «Аврора».
1979 японская компания «Sony» начала продажу портативных аудиоплееров «Walkman»
1983 запущен советский спутник «Прогноз-9»: начало эксперимента РЕЛИКТ-1 по изучению реликтового излучения.
1987 принят закон «О государственном предприятии в СССР», расширяющий самостоятельность хозяйственных единиц и переводящий их на самофинансирование (второй этап перестройки).
1988 вступил в силу закон СССР «О кооперации».
1988 на XIX партконференции Егор Лигачёв сказал Б. Ельцину: «Борис, ты не прав!».
1998 в Российской Федерации восстановлен орден Андрея Первозванного.
2002 вступил в действие новый Уголовно-процессуальный кодекс (УПК) Российской Федерации.
2003 началось вещание федеральной радиостанции «Дорожное радио»
2003 в Санкт-Петербурге на частоте 68.66 УКВ начала вещать федеральная информационно-музыкальная радиостанция Дорожное радио.
2009 в России введён федеральный запрет на азартные игры.
Источник: kakoysegodnyaprazdnik my-calend