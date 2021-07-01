Какой сегодня церковный праздник 1 июля 2021 и что нельзя делать по народным приметам?
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01.07
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Какой сегодня церковный праздник 1 июля 2021 и что нельзя делать по народным приметам?

8:20:557/1/2021Фото: Wikimedia Commons
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Сегодня строго запрещалось сорить деньгами и заглядывать в дупло на дереве. Нельзя было ходить в плохом настроении и обижаться на кого-то.

церковь
Сегодня можно есть рыбу - идет Петров пост

Православные праздники 1 июля

Петров пост (Апостольский)
Мучеников Леонтия, Ипатия и Феодула
Преподобного Леонтия, канонарха Печерского

Народные праздники

Ярилин день (Макушка лета)

Этот народный праздник посвящен славянскому богу солнца. Второе название праздник получил от того, что приходится на самую жаркую пору лета.

В этот день люди косят и сушат траву, которой набивают матрасы.

Росу в этот праздник наделяют волшебной силой. Считается, что если ею умыться, то можно получить красоту, силу, здоровье.

Также в этот день существует традиция бить детей и животных вербовыми прутиками. Люди верят, что это придает здоровье и хороший рост.

Много росы предвещает хороший урожай проса.

Приметы


  • Вечерняя заря золотисто–желтая с розовыми отблесками – к хорошей погоде.
  • Зеленая окраска луны признак наступления сильной засухи.
  • Туман с утра – день будет жарким и солнечным.
  • Много мошкары на полях – к удачной охоте на перепелок.
  • Если девушка в Ярилин день умоется утренней росой – весь год от парней отбою не будет!

Источник: my-calend

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