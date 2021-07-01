Мощный магнитный шторм 1 июля 2021: Что ждать метеопатам в 12-часовую магнитную бурю
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Мощный магнитный шторм 1 июля 2021: Что ждать метеопатам в 12-часовую магнитную бурю

5:45:227/1/2021,Маргарита МартыноваФото: Pixabay.com
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К полудню на “горизонте” начнет собираться малая геомагнитная буря, и в 12 часов ударит по планете с силой 4 балла. Космические приборы продолжают регистрировать резкий рост активности Солнца.

солнце
1 июля на Земле ожидается 12-часовая магнитная буря
Сюжет: Магнитные бури. Метеозависимость
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Июль начнется сильной магнитной бурей на нашей планете. 1 июля специалисты Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца прогнозируют 12-часовую магнитную бурю, которая начнется в полдень и до конца суток будет “раскачивать” электрические характеристики магнитного поля Земли. Начало суток будет спокойным, до 12 часов незначительные возмущения будут волновать магнитосферу, сила их не превысит 2 баллов. К полудню на “горизонте” начнет собираться малая геомагнитная буря, и в 12 часов ударит по планете с силой 4 балла. Космические приборы продолжают регистрировать резкий рост активности Солнца.

Непростая космическая погода ожидает метеопатов. Людям, чей организм с трудом и болезненно приспосабливается к изменениям в магнитном поле, лучше все важные дела завершить до полудня, значимые встречи и трудные переговоры провести в утренние часы.

Кто подвержен воздействию магнитных бурь сильнее всего:
- Люди с болезнями сердечно-сосудистой системы;
- Люди, перенесшие сложные операции и находящиеся на реабилитации после серьезных болезней;
- Пожилые люди после 60 лет;
- Люди, перенесшие инфаркты и инсульты;
- Дети и молодежь до 20лет;
- Беременные женщины.

Головные боли, проблемы с сердцем и дыханием, скачки давления, боли в суставах и позвоночнике могут помещать организму метеозависимого человека.

Какое воздействие оказывает магнитная буря на организм человека? У метеозависимых людей может наблюдаться:
- Головная боль и мигрень;
- Одышка, обострение приступов астмы, нехватка кислорода в организме;
- Резкий рост и падение давления;
- Слабость, быстрая утомляемость;
- Нервозность, рассеянность, рост беспокойства;
- Приступы злости и агрессии, пограничные состояния - от полной апатии к неконтролируемому перевозбуждению.

Какие советы дают медики метеопатам 1 июля, чтобы минимизировать воздействие магнитной бури на организм?
- Больше находитесь на свежем воздухе, ходите пешком, но не на открытом Солнце;
- Пейте больше воды, откажитесь от чая и кофе;
- Снижайте физическую и умственную нагрузку, больше отдыхайте;
- Соблюдайте режим дня, спите не меньше 8 часов;
- Делайте несложную гимнастику, упражнения для суставов;
- Не переедайте, не перегружайте желудок и печень;
- Откажитесь от алкоголя и табака;
- Принимайте контрастный душ по утрам .

Как переносят магнитные бури наши читатели:
Вера Владимировна. 55 лет:
- Головокружения сильные, страшно встать с кровати. Сильно болит голова. Ходить больно, суставы ноют.
Елена Петровна, 48лет:
- Нервничаю весь день, ничего не нравится, всё плохо. Слабость, жажда. Часто болит голова.
Галина Юрьевна, 62 года:
- Давление растет, скачет в течение дня. Боли в сердце. Болит голова. Появляются страхи и тяжелые мысли. Не хватает воздуха, задыхаюсь.

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