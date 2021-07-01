Настоящее лето предрекли синоптики в Бердске в Ярилин день 1 июля. Что нужно обязательно сделать в день Бога Солнца?
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Настоящее лето предрекли синоптики в Бердске в Ярилин день 1 июля. Что нужно обязательно сделать в день Бога Солнца?

8:29:527/1/2021Фото: pixabay
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На первое июля приходится древний языческий праздник Ярилов день. Он полностью посвящается славянскому Богу Солнца - Яриле. В народе этот праздник еще называют Макушка лета или день Ярилы.

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Сегодня, 1 июля, в Бердск наконец-то вернется жара. Как сообщают синоптики, небо будет чистым. дождей не будет. Температура воздуха с утра составит +15 градусов, к обеду потеплеет до +22. Ветре будет северо-западный с порывами до 3 метров в секунду. Сегодня будет ощущаться влажность.

На первое июля приходится древний языческий праздник Ярилов день. Он полностью посвящается славянскому Богу Солнца - Яриле. В народе этот праздник еще называют Макушка лета или день Ярилы.

Ярило считался самым сильным помощником людей с добрыми, чистыми, светлыми помыслами. К нему приходили за помощью влюбленные, которые не могли зачать малышей. Ярило кроме этого отвечал за плодородие и являлся самым ярким воплощением ярости.

Также говорится, что Бог Солнца любит всех женщин на планете и саму Землю. Все традиции и приметы в 1 июля связаны с солнцем. В этот день солнце начинает замедлять ход.
Сегодня нужно собирать разнотравье - они обретут невероятные целебные силы.

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