Настоящее лето предрекли синоптики в Бердске в Ярилин день 1 июля. Что нужно обязательно сделать в день Бога Солнца?

Сегодня, 1 июля, в Бердск наконец-то вернется жара. Как сообщают синоптики, небо будет чистым. дождей не будет. Температура воздуха с утра составит +15 градусов, к обеду потеплеет до +22. Ветре будет северо-западный с порывами до 3 метров в секунду. Сегодня будет ощущаться влажность.
На первое июля приходится древний языческий праздник Ярилов день. Он полностью посвящается славянскому Богу Солнца - Яриле. В народе этот праздник еще называют Макушка лета или день Ярилы.
Ярило считался самым сильным помощником людей с добрыми, чистыми, светлыми помыслами. К нему приходили за помощью влюбленные, которые не могли зачать малышей. Ярило кроме этого отвечал за плодородие и являлся самым ярким воплощением ярости.
Также говорится, что Бог Солнца любит всех женщин на планете и саму Землю. Все традиции и приметы в 1 июля связаны с солнцем. В этот день солнце начинает замедлять ход.
Сегодня нужно собирать разнотравье - они обретут невероятные целебные силы.