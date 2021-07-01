Бродячий пес загрыз насмерть маленького ягненка и переломил шею козе в Бердске: "Это было практически на моих глазах"

Бесхозный пес загрыз ягненка в Бердске.
Как стало известно "Курьер. Среда. Бердск", инцидент произошел 29 июня на ул. Авиаторов. Стадо коз спокойно паслось на участке жительницы города Анны Мотылевой. Она периодически разрешала своей соседке пасти животных у нее. Козы были привязаны колышкам для того, чтобы животное не сбежал. Всего паслись три взрослых козы и породистый 3-месячный ягненок, купленный недавно за 50 тысяч рублей. Бродячий черный пес появился из неоткуда и расправился с одним из парнокопытных быстро.
- Это реально очень страшно. Я уже привлекла всех, кого можно было. Это было практически на моих глазах. Периодически мы отгоняли щенков, которые игрались с козами. А тут услышала, что вороны закаркали, а животные взбунтовались. Отправила мужа, чтобы он сходил и проверил, что происходит. Муж прибегает и говорит: "Все. Хана. Звони хозяйке. Ягненка загрызли",- поделилась с "Курьер. Среда. Бердск" Анна Мотылева.
Участок у Мотылевых огорожен не был. Дойной козе собака перегрызла шею и бедро. Других - не тронула. Вполне возможно потому, что не успела. Как утверждает Анна, данного бродячего пса местные жители видели и раньше. Размером он примерно с овчарку. Ошейник на нем отсутствовал. У пострадавшей козы анализ намеревался взять ветеринар, но так этого и не сделал. В настоящее время у животного подозревают бешенство.
- Не взяли анализы у этой козы. Приходил ветеринар. Не знаю, выживет ли коза или нет. Шансы 50/50,- отметила Мотылева.
Для оказания содействия в ситуации по отлове пса Анна и хозяйка козы обратились к депутату их округа Николаю Сычеву. Выяснилось, что сейчас депутат и его помощник сотрудничают с приютом "Надежда" дабы изловить нерадивого пса.
- Сычев и его помощник отреагировали. В ближайшее время будет производиться отлов собак,- заверила Анна.
Информацию о помощи бердчанам подтвердил и сам Николай Сычев в беседе с "Курьер. Среда. Бердск".
Напомним, что случай агрессивного нападения пса не единственный в Бердске. Так, 18 апреля пес в ошейнике укусил ребенка за лицо, порвав ему щеку. Жертвой другого черно-белого пса Алекса стали четверо детей из Бердска. Данную информацию подтвердили в МВД. Животного, проявляющего враждебность отловили сотрудники приюта "Надежда" 24 мая.