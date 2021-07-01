Создатели "Вратаря Галактики" вернут государству 191 миллион рублей за провал фильма

Арбитражный суд Москвы завершил производство по делу о взыскании задолженности с создателей фильма «Вратарь Галактики». Сумма, которая фигурировала – 191,3 миллиона рублей. Отметим, что истец Фонд кино и создатели фильма , ООО «Студия Бонанза» и индивидуальным предпринимателем Джаником Файзиевым (режиссер и продюсер фильма) заключили мировое соглашение.
Стороны заявили об утверждении мирового соглашения. Арбитражным судом мировое соглашение проверено и утверждается на изложенных в нем условиях, поскольку оно не противоречит закону, не нарушает права других лиц, подписано уполномоченными лицами. В связи с утверждением мирового соглашения производство по делу подлежит прекращению, — говорится в определении суда.
Ответчики признали долг и выплатят 191 миллион основного долга, 1 млн 326 тысяч неустойки и 60 тысяч рублей госпошлины. Погасить задолженность они должны не позднее 29 сентября 2023 года.
Напомним, фильм с бюджетом в 960 миллионов рублей вышел на экраны в августе 2020 года. Он собрал в прокате всего 106 миллионов, что в десять раз меньше вложений в него. Создатели считают, что во всем виновата пандемия коронавируса.