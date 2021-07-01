Более 3 000 вакцинированных заболели коронавирусом в Новосибирской области, заявил министр здравоохранения Хальзов

Министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов сообщил 1 июля в ответе на запрос редакции «Курьер. Среда. Бердск», что в Новосибирской области после вакцинации повторно заболевают менее 1% привитых. Сколько заболевают отдельно в Новосибирске, Бердске и Искитиме, ответ министр дать не смог:
- Статистика заболеваемости коронавирусной инфекцией после вакцинации против COVID-19 в разрезе муниципальных образований в министерстве здравоохранения Новосибирской области не ведется, - пояснил министр.
Всего в Новосибирской области по данным правительства от 17 июня 361 000 привитых жителей, в среднем за день вакцинируется еще по 7 000. Это значит, что более 3 000 человек в Новосибирской области уже заболели COVID-19 после вакцинации.
- Заболевание у данных пациентом протекает, в основном, в легкой или бессимптомной форме, - добавил Константин Хальзов.
Статистика вакцинации от коронавируса в России на 1 июля 2021:
22 996 375 чел. привито хотя бы одним компонентом вакцины.
17 403 165 чел. полностью привито.
40 399 540 шт. - сделано всего прививок.
Темпы вакцинации за последнюю неделю:
319 831 чел. в день (0.22% от населения) - кол-во новых привитых в день.
158/204/249 - дней до вакцинации 50/60/70% населения с таким темпом.
145 - дней до вакцинации 60% взрослого населения.
553 101 шт. в день - кол-во всех прививок - первых и вторых.
Если ранее в России говорилось, что вакцина против коронавируса на 100% защищает от заражения, то сегодня ситуация в корне изменилась. Медики и ученые со всего мира отмечают, что заражение возможно, но течение болезни происходит в более легкой форме.
Сегодня привиться в России можно: вакциной "Спутник V" от НИЦЭМ имени Гамалеи, вакциной "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", от Центра имени Чумакова РАН, с конца июня 2021 года можно прививаться вакциной "Спутник Лайт".