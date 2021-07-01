В тройном ДТП есть труп: Водитель "Газели" выехал на встречку и влетел под Volvo на трассе Р-256 под Новосибирском

В минувшую среду, 30 июня, в Новосибирской области произошло смертельное ДТП. Все случилось на трассе Р-254 в Барабинском районе. Там столкнулись сразу три автомобиля.
По предварительной информации, водитель, управляя автомобилем "Газель", двигался со стороны Новосибирска в сторону Омска, — сообщили в ГУ МВД России по Новосибирской области. — Завершив маневр обгона, продолжил движение по полосе предназначенной для встречного движения, где совершил столкновение с грузовым автомобилем Volvo, после чего с автомобилем "Газель", который следовал за автомобилем Volvo.
Водитель первой "Газели" скончался на месте от полученных травм. Водитель Volvo пострадал. В настоящее время проводится проверка по факту случившегося, выясняются все обстоятельства ДТП.