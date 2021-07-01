В тройном ДТП есть труп: Водитель "Газели" выехал на встречку и влетел под Volvo на трассе Р-256 под Новосибирском
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
01.07
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

В тройном ДТП есть труп: Водитель "Газели" выехал на встречку и влетел под Volvo на трассе Р-256 под Новосибирском

9:30:247/1/2021Фото: ГУ МВД России по НСО
0

В настоящее время проводится проверка по факту случившегося, выясняются все обстоятельства ДТП.

Водитель погиб на месте ДТП

В минувшую среду, 30 июня, в Новосибирской области произошло смертельное ДТП. Все случилось на трассе Р-254 в Барабинском районе. Там столкнулись сразу три автомобиля.

По предварительной информации, водитель, управляя автомобилем "Газель", двигался со стороны Новосибирска в сторону Омска, — сообщили в ГУ МВД России по Новосибирской области. — Завершив маневр обгона, продолжил движение по полосе предназначенной для встречного движения, где совершил столкновение с грузовым автомобилем Volvo, после чего с автомобилем "Газель", который следовал за автомобилем Volvo.

Водитель первой "Газели" скончался на месте от полученных травм. Водитель Volvo пострадал. В настоящее время проводится проверка по факту случившегося, выясняются все обстоятельства ДТП.

«Человек, предсказавший пандемию», напугал новым пророчеством
О каких проблемах сигнализируют прыщи на спине
Норкин в очередной раз рассмешил студию анекдотом про QR-коды
На 33-м году жизни не стало известного актера России
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Одна из известных вакцин против COVID-19 оказалась неэффективна
Гречка способна вызвать проблемы со здоровьем
МакSим в коме: врачи обнаружили о певицы страшный недуг
Реакция Кличко на победу Украины: громкие слова
ДТПаварияпогиб человек
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Соболезнуем

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    В тройном ДТП есть труп: Водитель "Газели" выехал на встречку и влетел под Volvo на трассе Р-256 под Новосибирском
    9:30:24 7/1/2021
    В тройном ДТП есть труп: Водитель "Газели" выехал на встречку и влетел под Volvo на трассе Р-256 под Новосибирском
    Создатели "Вратаря Галактики" вернут государству 191 миллион рублей за провал фильма
    9:25:33 7/1/2021
    Создатели "Вратаря Галактики" вернут государству 191 миллион рублей за провал фильма
    БердскЗаявление на детские выплаты от Путина в 5 650 рублей появилось на Госуслугах 1 июля 2021
    9:23:34 7/1/2021
    Заявление на детские выплаты от Путина в 5 650 рублей появилось на Госуслугах 1 июля 2021
    Календарь дачника на 1 июля 2021 года: что благоприятно делать сегодня?
    9:20:54 7/1/2021
    Календарь дачника на 1 июля 2021 года: что благоприятно делать сегодня?
    На видео попал необычный жук, который ходит по воде вверх ногами
    9:16:07 7/1/2021
    На видео попал необычный жук, который ходит по воде вверх ногами
    В Краснодарском крае разрешили заселяться в гостиницы без ПЦР и вакцинации. Но не всем
    8:50:57 7/1/2021
    В Краснодарском крае разрешили заселяться в гостиницы без ПЦР и вакцинации. Но не всем
    БердскНастоящее лето предрекли синоптики в Бердске в Ярилин день 1 июля. Что нужно обязательно сделать в день Бога Солнца?
    8:29:52 7/1/2021
    Настоящее лето предрекли синоптики в Бердске в Ярилин день 1 июля. Что нужно обязательно сделать в день Бога Солнца?
    Какой сегодня церковный праздник 1 июля 2021 и что нельзя делать по народным приметам?
    8:20:55 7/1/2021
    Какой сегодня церковный праздник 1 июля 2021 и что нельзя делать по народным приметам?
    Суперские слова с Днём сотрудника отдела налоговых преступлений 1 июля
    7:50:00 7/1/2021
    Суперские слова с Днём сотрудника отдела налоговых преступлений 1 июля
    Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 1 июля 2021 в России и мире
    7:40:04 7/1/2021
    Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 1 июля 2021 в России и мире