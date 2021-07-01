По 10 000 рублей заплатят всем 6-леткам России в августе 2021. Заявление уже есть на Госуслугах

Президент России Владимир Путин сделал новое заявление вчера, 30 июня 2021. В ходе прямой линии глава государства заявил, что единовременную выплату в размере 10 000 рублей получат абсолютно все дети от 6 до 18 лет.
- Стоял вопрос о том, как платить школьникам. Ведь дети идут и с 6 лет. И мы долго решали с правительством. И я считаю, что шестилетки должны получить все, даже если они не пойдут в школу в этом году. Это же ведь единовременная выплата. И она направлена на подготовку в школу. Поэтому даже если ребенок не идет в школу сейчас, то получит эти деньги, надеюсь, они тоже пойдут в будущем на подготовку к школе, - сказал Владимир Путин.
Напомним, впервые о выплате президент заговорил весной 2021 года. Предполагалось, что выплату получат школьники. И те дети в возрасте 6 лет, которые пойдут в первый класс. Однако такое решение было изменено. Теперь на 10 000 рублей могут рассчитывать дети, которые не сядут за парту осенью 2021 года.
Соответствующий раздел уже появился на портале Госуслуг сегодня, 1 июля. Однако он не активен. Заявление на выплату начнут принимать с 15 июля по 1 ноября 2021. Деньги на счета родителей должны поступить с 17 августа 2021.
Кроме того, за выплатой смогут обратиться граждане с ограниченными возможностями здоровья от 18 до 23 лет, если они продолжают учиться по утвержденным общеобразовательным программам.
Территориальный орган ПФР рассмотрит заявление о назначении единовременной выплаты в срок, не превышающий 5 рабочих дней с даты его регистрации. Родители более 20 млн детей смогут стать получателями 10 000 рублей от государства.