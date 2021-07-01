В больнице умер спустя 11 дней после аварии пассажир разбившегося самолет L-410 в Кузбассе

Накануне стало известно, что число погибших при крушении самолета в Кузбассе выросло до пяти человек. Как оказалось, в больнице умер еще один пострадавший. Об этом сообщил пресс-секретарь регионального центра медицины катастроф Антон Дужик.
Напомним, 19 июня самолет L-410, вылетевший с аэродрома "Танай", упал в районе села Журавлево в Промышленновском районе Кемеровской области. Тогда погибли четыре человека – два пилота и два парашютиста. Пострадали еще 15 человек. Самолет совершал плановый тренировочный полет с 17 спортсменами-парашютистами и двумя опытными членами экипажа.
В день катастрофы двух человек перевели на амбулаторное лечение. Чуть позже шестеро пострадавших были выписаны. Напомним, на борту суда находился житель Бердска.