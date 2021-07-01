Расширенный список симптомов коронавируса назвали ученые

Сейчас в Великобритании есть официальный список симптомов коронавируса, по которым заболевание можно диагностировать на ранней стадии. Но этот список крайне мал, поэтому британские ученые решили его расширить. Они опубликовали статью в научном журнале, в которой перечисляют более широкий набор признаков, который, по их мнению, позволит выявлять больше случаев коронавирусной инфекции на ранней стадии или протекающих в легкой форме.
Во время пандемии COVID-19 официальные власти призвали людей самоизолироваться и пройти тестирование, если у них высокая температура, непрерывный сухой кашель, потеря или изменение обоняния или вкуса. Однако у многих заболевших этих симптомов не было совсем или они проявились уже на более поздних стадиях заболевания. Кроме того, вкус и запах потеряли 70% заболевших, кашель был у 63%. Температура только у 45%.
Так как ни один из симптомов не может служить для достоверной диагностики заболевания, авторы предлагают использовать в ранней диагностике COVID-19 наряду с официальными рекомендациями и тестами ПЦР, комбинации признаков. По оценкам авторов, официальный набор — кашель, лихорадка, потеря запаха или вкуса — позволяет выявить только 69 процентов симптоматических случаев, а комбинация с большим охватом — усталость, потеря запаха или вкуса, кашель, диарея, головная боль, боль в горле — уже 96 процентов. Для молодых людей до 17 лет наиболее показательный признак — головная боль, для лиц, старше 18 лет — потеря аппетита, от 18 до 54 лет — мышечные боли.