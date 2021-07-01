"Она погибла на моих глазах": Почему 13-летнюю девочки придавило рухнувшей стеной в заброшке Минобороны в Новосибирске, названа одна из причин

Стала известна возможная причина гибели 13-летней девочки на стройке в Новосибирске.
Напомним, что трагедия произошла в Октябрьском районе Новосибирска на ул. Кирпичный переулок, 1а. Железобетонное перекрытие обрушилось между 5 и 6 этажом. Компания подростков в это время гуляла на долгострое и не подозревала о том, что трагедия может произойти. 13-летней Лизе выбраться из-под завалин не удалось.
Подруга погибшей Юлия (имя изменено- прим. ред.) рассказывала другим СМИ Новосибирска, что обрушение плиты произошло после того, как ее парень Никита (имя изменено-прим. ред.) нечаянно потянул за что-то торчащее из-за стены.
Сам юноша отказывается комментировать произошедшее. На связь он не выходит, а социальных сетях у него стоит следующий статус: "Она погибла на моих глазах".
Общаясь со знакомыми в переписке, подросток утверждает, что его вину надо доказать.
Напомним, что мать девочки тем временем пребывает в шоковом состоянии. Женщина растила дочь одна. Потерять ребенка для нее также, как и для любого родителя - огромная утрата. В семье остались ещё две старшие сестры.
Сегодня, 1 июля стало известно и о том, что другу погибшей Лизы находящемуся с ней на долгострое в день трагедии стало плохо. По словам подростка, у него потемнело в глазах и он начал обнимать девочку. В этот момент обрушившаяся железобетонная плита дала о себе знать.
Следственный комитет после гибели ребенка на долгострое Минобороны возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека). Детали следствия будут сообщены дополнительно.
Местные жители сообщают, что территорию вокруг долгостроя не обнесли сигнальной лентой даже после несчастного случая.