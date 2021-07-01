Общественная экспертиза мусорной свалки у кладбища Бердска может оказаться бесполезной, заявили в Green Piece
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Общественная экспертиза мусорной свалки у кладбища Бердска может оказаться бесполезной, заявили в Green Piece

1:24:457/1/2021,Алиса ЕршоваФото: «Курьер. Среда. Бердск»
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Если результаты общественной экспертизы, проведенной на деньги бердчапн, не придут и не будут предоставлены Госэкспертизе до того, как она вынесет свое решение насчет ООО «Полигон», то все ее заключения будут полностью бессмысленны и бесполезны - на результаты госэкспертизы уже ничего не сможет повлиять.

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Как известно, после отрицательного ответа общественной экспертизы о строительстве полигона на 120 000 тонн в год, планы ООО «Полигон» вновь изменились - теперь планируется построить свалку на 49 000 тонн в год - обновленный проект уже сдан в госэкспертизу, как заявил директор фирмы Денис Шалдов ранее редакции «Курьер. Среда. Бердск».

Полные результаты общественной экспертизы еще не пришли - об этом 30 июня рассказала редакции общественница Светлана Рябоконь. Однако интересно, будут ли действительны результаты общественной экспертизы на 120 000 тонн в год, если по новому проекту там будет всего 49 000 тонн? Об этом редакция «Курьер. Среда. Бердск» задала вопрос в Green Piece.

Сославшись на федеральные законы, организация ответила, что общественная экспертиза признается действительной только если она предоставлена в госэкспертизу до ее окончательного решения:

- Заключение общественной экологической экспертизы приобретает юридическую силу после утверждения его федеральным органом исполнительной власти в области экологической экспертизы или органом государственной власти субъекта Российской Федерации. При проведении государственной экологической экспертизы заключение общественной экологической экспертизы учитывается в случае, если общественная экологическая экспертиза была проведена в отношении того же объекта до дня окончания срока проведения государственной экологической экспертизы, - сообщили 30 июня редакции «Курьер. Среда. Бердск» в Green Piece.

Это означает, что если результаты общественной экспертизы не придут и не будут предоставлены госэкспертизе до того, как она вынесет свое решение насчет ООО «Полигон», то все ее заключения будут полностью бессмысленны и бесполезны - на результаты госэкспертизы уже ничего не сможет повлиять, и тогда все деньги, собранные горожанами на общественную экспертизу, будут потрачены зря. Шанс не успеть довольно большой - с общественной экспертизой надо торопиться.

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