12 макси причин полюбить iPhone 12 mini
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12 макси причин полюбить iPhone 12 mini

12:41:227/1/2021Фото: icreatemagazine.n
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iPhone 12 Mini удивил весь мир.

iphone 12
Iphone 12 mini

В то время как размеры современных смартфонов стремительно ползут вверх, известный бренд Apple решил попробовать уменьшить диагональ своего нового детища и не прогадал. Предлагаем 12 доказательств того, что айфон мини не оставит равнодушным никого, кто хоть раз возьмет его в руки.


1. Компактность

Для многих пользователей размер смартфона имеет значение. Несмотря на удобство больших экранов для работы и интернет серфинга, такие устройства плохо помещаются в карманы. Поэтому сегодня найдется немало желающих купить компактный 5,4 дюймовый смартфон. Одновременно с небольшими размерами, гаджет отличается малым весом (133 грамма). Устройство очень удобно держать в руке даже ребенку.


2. Дизайн

Внешний вид как всегда на высоте. Дизайн устройства напоминает культовые модели айфонов 4 и 5. Смартфон выглядит очень стильно и презентабельно. Корпус гаджета выполнен из металла. Устройство представлено сразу в пяти привлекательных глянцевых цветах – черном, белом, красном, синем и зеленом.


3. Мощность и производительность

Небольшие размеры не помешали смартфону вместить в себе сверхмощный современный процессор A14 Bionic, который с легкостью справится с любыми задачами и, наверняка, останется актуальным в ближайшие несколько лет.


4. Защита экрана

Дисплей изготовлен с использованием керамических нанокристаллов. Это делает его прочным и долговечным, в несколько раз уменьшает вероятность повреждения при случайном падении.


5. Беспроводная зарядка

Миниатюрный смартфон оснащен функцией, позволяющей мгновенно примагничиваться и осуществлять быструю зарядку без использования проводов.


6. Экран с OLED-матрицей

Размера экрана достаточно для выполнения стандартных задач. Вдобавок OLED-матрица делает изображение более четким и контрастным, обеспечивает высокую яркость цветов и обзор под любым углом. Время отклика экрана iPhone 12 Mini минимально.


7. Система камер

Несмотря на миниатюрный размер, производители уместили в смартфоне целую систему камер. Главный объектив оснащен 12 мегапиксельным модулем и диафрагмой f/1,6. Фотографии, сделанные камерами мини версии, ничем не уступают снимкам с iPhone 12.


Инновационные основная и селфи-камеры оснащены функциями, которые позволяют получать сверхдетализированные снимки, осуществлять обработку экспозиции и баланса белого.


8. Ночной режим съемки

Этот режим автоматически подключается, когда аппарат чувствует нехватку света. Функции ночной съемки достаточно, чтобы фотографии получались четкими и реалистичными даже в темное время суток. Пользователи получили возможность делать съемки при свете луны.


9. Запись 4К видео

Запись осуществляется в 4К качестве с частотой 60 кадров в секунду. При съемке замедленного видео частота равняется 240 кадров в секунду. Таких характеристик хватает для реализации всех современных задач.


10. H2Oкей

Защита от брызг и воды стала еще более надежной, так как устройство получило класс защиты IP68


11. Беспроводная 5G связь

Смартфон оснащен инновационным модулем, позволяющим использовать его в диапазоне 5G, который уже появляется в некоторых странах мира.


12. Приемлемая стоимость

Эта модель смартфона доказывает, что маленький размер не означает слабые характеристики. При этом компактность стала залогом самой низкой стоимости среди других моделей 12 линейки iPhone.


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