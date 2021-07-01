Основные отличия средства Магникур Сеншейн 500 SC, KC
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Основные отличия средства Магникур Сеншейн 500 SC, KC

12:45:377/1/2021Фото: protect-garden.com.ua
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Для огородников порой важно выбирать фунгицид комбинированного системного действия, который гарантирует высокий уровень защиты от парши, росы, плодовой гнили.

Магникур Сеншейн
Магникур Сеншейн 500 SC, KC

Например, можно смело выбирать Магникур Сеншейн 500 SC, KC. На сайте https://www.protect-garden.com.ua/magnikurr-senseyshen-9413 можно внимательно изучить особенности предоставляемого средства.

Основные особенности

Средство подойдет для опрыскивания растений в период вегетации. Нужно понимать, что объем используемого средства может быть разным, причем зависит от типа культуры и даже его возраста. Интервал между процедурами должен составлять 10-14 дней. При этом последняя обработка должна проводиться за 30 дней до того, как планируется сбор урожая.

Обычно норма использования средства составляет 3-3,5 миллилитров на каждые 10 литров воды, но объем предоставляемой упаковки будет гарантированно удобным для пользователей. При этом в составе присутствуют такие активные компоненты, как трифлоксистробин и флуопирам, поэтому удается отметить высокий уровень эффективности используемых средств.

Основные преимущества предоставляемого средства

Выбирая средство, можно отметить следующие плюсы его применения предоставляемой продукции большинством огородников, что будет очень значимым нюансом:

  • Особенный механизм действия на патогенную микрофлору. Таким образом, средство действительно может быть эффективным, поэтому его желательно правильно использовать.
  • Высокий уровень эффективности. Средство идеально подойдет для эффективной борьбы против многочисленных возбудителей. По этой причине риски развития различных заболеваний существенно снижаются, что оказывается очень значимым нюансом для большинства садоводов.
  • Есть возможность реализовать интегрированную систему защиты различных плодовых растений. Зачастую гарантируется возможность эффективной защиты растений от различных неблагоприятных условий.
  • Гарантированно продолжительная защита растений. При этом удается отметить оптимальный эффект: урожай будет качественным и лежким.
  • Отсутствие перекрестной резистентности.

Таким образом, можно успешно использовать предоставляемое средство, но важно понимать, что обычно оно выпускается в упаковках объемом 3.5 миллилитров. Если правильно использовать доступную продукцию, то можно быть уверенными в том, что применение средства будет рациональным в большинстве случаев, что окажется очень значимым нюансом.

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Магникур Сеншейн 500 SC
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