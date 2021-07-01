В России начнут быстрее ловить пьяных водителей. Помогут суперприборы

Глава Госавтоинспекции Михаил Черников рассказал о том, что уже в следующем году в России появится оборудование, с помощью которого сотрудники ГИБДД смогут выявлять пьяных водителей. Он отметил, что в стране много аварий с участием пьяных автомобилистов, в которых гибнут люди. Всего такие случаи составляют треть от всех ДТП с погибшими.
- Мы, в рамках реализации национального проекта, уже в следующем году увидим средства индикации, — сказал Черников.
Также он отметил, что инспекция закупит такие приборы, чтобы перенять опыт других стран, в которых полиция быстро определяет нарушителей по выдыхаемому воздуху.
По словам главы Госавтоинспекции, проблема пьяных водителей до сих пор актуальна в стране. Так, только за первую половину этого года было привлечено более 220 тысяч водителей, около 27 тысяч из них — повторно