В России начнут быстрее ловить пьяных водителей. Помогут суперприборы
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В России начнут быстрее ловить пьяных водителей. Помогут суперприборы

1:02:317/1/2021Фото: pixabay
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ГИБДД закупит специальные приборы уже в следующем году.

Треть аварий с погибшими происходит по вине пьяных

Глава Госавтоинспекции Михаил Черников рассказал о том, что уже в следующем году в России появится оборудование, с помощью которого сотрудники ГИБДД смогут выявлять пьяных водителей. Он отметил, что в стране много аварий с участием пьяных автомобилистов, в которых гибнут люди. Всего такие случаи составляют треть от всех ДТП с погибшими.

- Мы, в рамках реализации национального проекта, уже в следующем году увидим средства индикации, — сказал Черников.
Также он отметил, что инспекция закупит такие приборы, чтобы перенять опыт других стран, в которых полиция быстро определяет нарушителей по выдыхаемому воздуху.

По словам главы Госавтоинспекции, проблема пьяных водителей до сих пор актуальна в стране. Так, только за первую половину этого года было привлечено более 220 тысяч водителей, около 27 тысяч из них — повторно

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