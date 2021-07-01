Под Ростовом водитель Volkswagen Polo выехал на встречку и врезался в "Газель": Погибло четыре человека и его 4-летняя дочь
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Под Ростовом водитель Volkswagen Polo выехал на встречку и врезался в "Газель": Погибло четыре человека и его 4-летняя дочь

1:12:137/1/2021Фото: ГУ МЧС России
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В настоящее время проводится проверка по факту произошедшего.

Страшная авария унесла жизни пяти человек

Сегодня ночью, 1 июля, страшная авария произошла в Сальском районе Ростовской области. Там столкнулись легковушка и Газель. Все произошло на 181 километре трассы - "Котельниково-Песчанокопское".

По предварительной информации, водитель Volkswagen Polo нарушил правило обгона и столкнулся с движущимся навстречу автомобилем ГАЗ-2713.

- В результате ДТП на месте происшествия скончались водитель автомобиля Polo и его пассажиры - женщина 1981 года рождения и четырехлетняя девочка, а также водитель автомобиля ГАЗ и его пассажир - мужчина 1963 года рождения, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.

В настоящее время проводится проверка по факту произошедшего.

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