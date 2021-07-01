В Бердске из ТЦ "Колорлон" экстренно эвакуировали всех посетителей
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В Бердске из ТЦ "Колорлон" экстренно эвакуировали всех посетителей

1:54:017/1/2021Фото: Курьер. Среда. Бердск
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На место приехали экстренные службы.

Маршрутка № 12 ежедневно возит бердчан до "Колорлона"
Сегодня, 1 июля, в Бердске произошло ЧП. К торговому центру Колорлон приехали экстренные службы. Все случилось около половины первого дня. Спасатели начали срочно всех эвакуировать. Очевидцы сообщают, что на улицу выводили не только посетителей, но и персонал.
Как сообщили в ГУЦ МЧС России по Бердску, в торговом центре сработала пожарная сигнализация. После этого были сразу же вызваны пожарные и эвакуированы все люди. Как стало известно позже, во время осмотра, в ТЦ на кухне одного из заведений общепита произошло подгорание продуктов. Началось задымление, но к счастью, открытого горения не было. В настоящее время торговый центр возвращается к своей привычной работе.
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