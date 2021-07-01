Календарь ухода за огородом и садом на 3 и 4 июля 2021: Луна в Овне и Тельце, что запрещено?

Убывающая луна будет находиться в знаке зодиака Овен в субботу, 3 июня. Этот знак относится к неплодородным, а это означает, что любые посадочные и посевные работы не будут благоприятными. Также запрещается пикирование, пересаживание растений с места на место.
На сегодня можно заниматься обработкой растений от болезней и вредителей, в том числе работать с химией. Сейчас актуальна прополка и окучивание картофеля, и если он еще не зацвел - можно провести обработку от колорадского жука.
Можно рыхлить и полоть землю, поливы не будут благоприятными.
Обрезка деревьев и кустарников будет хорошей, также можно убирать ненужную поросль и побеги, пасынковать томаты и формировать огуречные плети.
4 июля в воскресенье луна перейдет в созвездие Тельца. Этот знак, наоборот, считается очень плодородным. Сегодня можно посеять морковь, редьку, посадить рассаду капусты белокочанной для зимнего хранения. Как раз эти овощи успеют созреть до наступления морозов и дольше буду храниться в погребе или подвале.
Можно сеять любую зелень, сажать и пересаживать растения, в том числе цветы. Продолжаем заниматься обрезкой деревьев и кустарников, по помидоры с огурцами сегодня лучше не трогать.
Работы с химией сегодня запрещены. Но хорошо стричь газонную траву.