Календарь ухода за огородом и садом на 3 и 4 июля 2021: Луна в Овне и Тельце, что запрещено?
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Календарь ухода за огородом и садом на 3 и 4 июля 2021: Луна в Овне и Тельце, что запрещено?

7:20:427/1/2021Фото: pixabay
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В эти выходные луна посетит созвездия Овна и Тельца, находясь в четвертой фазе своего убывания.

капуста
В воскресенье благоприятно сажать капусту

Убывающая луна будет находиться в знаке зодиака Овен в субботу, 3 июня. Этот знак относится к неплодородным, а это означает, что любые посадочные и посевные работы не будут благоприятными. Также запрещается пикирование, пересаживание растений с места на место.

На сегодня можно заниматься обработкой растений от болезней и вредителей, в том числе работать с химией. Сейчас актуальна прополка и окучивание картофеля, и если он еще не зацвел - можно провести обработку от колорадского жука.

Можно рыхлить и полоть землю, поливы не будут благоприятными.

Обрезка деревьев и кустарников будет хорошей, также можно убирать ненужную поросль и побеги, пасынковать томаты и формировать огуречные плети.

4 июля в воскресенье луна перейдет в созвездие Тельца. Этот знак, наоборот, считается очень плодородным. Сегодня можно посеять морковь, редьку, посадить рассаду капусты белокочанной для зимнего хранения. Как раз эти овощи успеют созреть до наступления морозов и дольше буду храниться в погребе или подвале.

Можно сеять любую зелень, сажать и пересаживать растения, в  том числе цветы. Продолжаем заниматься обрезкой деревьев и кустарников, по помидоры с огурцами сегодня лучше не трогать.

Работы с химией сегодня запрещены. Но хорошо стричь газонную траву.

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