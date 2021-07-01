Медведи нападают на дачников. А еще бродячие собаки
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Медведи нападают на дачников. А еще бродячие собаки

3:18:237/1/2021
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И не важно - стерилизованные они или нет. Они все равно кусаются, нападают на людей. Какой то есть выход?

Медведь убил подростка в Красноярском крае
В рубрику "Сообщи свои новости" написала Людмила:
Очень много случаев, когда медведи выходят к людям, есть смертельные случаи, страдают люди. Страшновато стало находится на дачных участках, медведи ходят по дачам, часто встречаются на проезжей части дорог. Страшно, а так же страшно, когда по городу гуляют бродячие собаки. И не важно - стерилизованные они или нет. Они все равно кусаются, нападают на людей. Какой то есть выход?
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