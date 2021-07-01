В рубрику "Сообщи свои новости" написала Людмила:Очень много случаев, когда медведи выходят к людям, есть смертельные случаи, страдают люди. Страшновато стало находится на дачных участках, медведи ходят по дачам, часто встречаются на проезжей части дорог. Страшно, а так же страшно, когда по городу гуляют бродячие собаки. И не важно - стерилизованные они или нет. Они все равно кусаются, нападают на людей. Какой то есть выход?
Медведи нападают на дачников. А еще бродячие собаки
3:18:237/1/2021
И не важно - стерилизованные они или нет. Они все равно кусаются, нападают на людей. Какой то есть выход?
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!
Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.
Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.
Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться
меня радует
меня злит
мне всё равно
любопытно
От редакции
Есть выход?
Ваше мнение ценно: оставьте комментарий
Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования
На нашем сайте нельзя:
- нецензурно выражаться;
- писать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов;
- угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить";
- писать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания;
- прямо или косвенно способствовать разжиганию межнациональной розни, в том числе и ущемлению прав или оскорблению других пользователей сайта на основе их расы, национальности или религиозных убеждений;
- публиковать комментарии, содержащие рекламные материалы;
- публиковать комментарии, содержащие информацию о средствах и способах лишения жизни;
- публиковать комментарии, написанные целиком заглавными буквами;
- обсуждать действия модераторов;
- публиковать комментарии, противоречащие законодательству РФ.
Администрация имеет право на свое усмотрение удалять комментарии с элементами троллинга, то есть провоцирующие на флейм, конфликты, мешающие обсуждению, уводящие от темы, а так же комментарии, переводящие конструктивное обсуждение в перепалку, вброс клеветы, компромата и слухов. Решение по удалению подобных комментариев единолично принимает дежурный модератор.
Экс-режиссера «Навальный Live» задержали в Шереметьево
3:01:35 7/1/2021
Девочка зарезала подростка возле театра. Подробности инцидента
2:47:19 7/1/2021
Запрет на массовые мероприятия для кандидатов в депутаты Госдумы отменил губернатор Травников
2:24:53 7/1/2021
Что категорически нельзя делать в Купальскую ночь 2021, чтобы не потерять свои силы и здоровье
2:20:47 7/1/2021
Мэр Собянин объявил ревакцинацию от коронавируса каждые полгода с 1 июля 2021 в Москве
2:04:56 7/1/2021
Турция примет туристов из России с любой отечественной прививкой
1:33:13 7/1/2021
Ученые определили 160 новых лекарств, которые можно перепрофилировать для лечения коронавируса
1:29:29 7/1/2021
Особый дар иконы Владимирской иконы Божьей матери: О чем просить святую в праздник 6 июля 2021 года?
1:20:25 7/1/2021
Под Ростовом водитель Volkswagen Polo выехал на встречку и врезался в "Газель": Погибло четыре человека и его 4-летняя дочь
1:12:13 7/1/2021