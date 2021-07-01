Что делать, если виноград замерз?

Родиной винограда, конечно же являются теплые страны и края, а потому он является теплолюбивой культурой. В настоящее время для любителей выведены сорта винограда, которые способны при должно уходе пережить морозы до -28 градусов. Однако обычно температура зимой минус 23 градуса для винограда практически губительна.
Можно, конечно, его и укрыть, но корневая система при сильных морозах все равно может подмерзнуть, особенно когда речь идет о молодых саженцах винограда.
Сильнее всего подвержена промерзанию истощенная корневая система в сухой почве. А также молодые незакаленные побеги.
Бывает три степени промерзания винограда. Слабая (60-70% промерзших глазок, побеги целые), средняя (промерзание глазков более 70% и незначительные повреждения побегов), сильная (померзла вся наземная часть растения) и очень сильная (когда вымерз весь куст над землей и часть подземного штамба). Оценить ее можно уже весной, когда начинают набухать и распускаться здоровые почки.
Если куст в течение месяца не дает ростков - он очень сильно поврежден. Во всех остальных случаях лозу можно восстановить за 1-2 года.
Если степень повреждения слабая и средняя, нужно удалить все поврежденные побеги и части лозы. Оставляйте как можно больше новых побегов, из которых осенью можно будет сформировать новые плечи и рукава растению.
Если однолетняя лоза погибла вся, то ее вырезают до здоровой древесины, потом придется формировать куст по новому из порослевых побегов.
При очень сильном, но не окончательном повреждении корневой системы, ее откапывают на 30-45 сантиметров, удаляют все отмерзшие части растения. Открытый штамб оставляют открытым для более быстрого прорастания. Из новой поросли оставляют от 4 до 6 побегов.
Все кусты, поврежденные морозом, нуждаются в калийной подкормке и обильном поливе в течение сезона. Осенью нужно сделать удобрение из настоя коровяка с резаной травой и древесной золой.