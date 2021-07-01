Желтеет чеснок, что делать с ним в июле?
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Желтеет чеснок, что делать с ним в июле?

10:20:457/1/2021Фото: pxhere
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Пожелтение может быть из-за чрезмерного или недостаточного полива. Нормализуйте полив, но в целом в июле поливы уже можно прекращать. Не забывайте рыхлить почву на грядке.

чеснок
Чеснок не должен желтеть раньше сбора урожая

Дачники и огородники довольно часто замечают, что перо у чеснока в июле начало желтеть. Причин этому есть несколько, давайте разберемся с ними и поймем - когда нужно бить тревогу.

Развитие болезни или появление вредителей

Понять это поможет внешний осмотр растения. Если помимо желтых листьев вы видите насекомых или обнаружили мягкую шейку у чеснока - это определенно либо заболевание, либо влияние вредителей.

Если это вредители, можно опудрить грядку пылью табака. В магазине приобретите фунгициды или инсектициды - подойдут для обработки Фитоспорин-М, медный купорос (столовая ложка на ведро), Актара.

Неправильный полив

Пожелтение может быть из-за чрезмерного или недостаточного полива. Нормализуйте полив, но в целом в июле поливы уже можно прекращать. Не забывайте рыхлить почву на грядке.

Недостаток микроэлементов

Листья могут начать желтеть потому, что не хватает калия и азота. Если желтеют кончики перьев - не хватает азота. Если края перьев - калия. Определите характер пожелтения и внесите необходимое удобрение. Удобрение надо проводить не позже, чем за 2 недели до выкапывания чеснока.

Лучше всего подкормить древесной золой.

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