Желтеет чеснок, что делать с ним в июле?

Дачники и огородники довольно часто замечают, что перо у чеснока в июле начало желтеть. Причин этому есть несколько, давайте разберемся с ними и поймем - когда нужно бить тревогу.
Развитие болезни или появление вредителей
Понять это поможет внешний осмотр растения. Если помимо желтых листьев вы видите насекомых или обнаружили мягкую шейку у чеснока - это определенно либо заболевание, либо влияние вредителей.
Если это вредители, можно опудрить грядку пылью табака. В магазине приобретите фунгициды или инсектициды - подойдут для обработки Фитоспорин-М, медный купорос (столовая ложка на ведро), Актара.
Неправильный полив
Пожелтение может быть из-за чрезмерного или недостаточного полива. Нормализуйте полив, но в целом в июле поливы уже можно прекращать. Не забывайте рыхлить почву на грядке.
Недостаток микроэлементов
Листья могут начать желтеть потому, что не хватает калия и азота. Если желтеют кончики перьев - не хватает азота. Если края перьев - калия. Определите характер пожелтения и внесите необходимое удобрение. Удобрение надо проводить не позже, чем за 2 недели до выкапывания чеснока.
Лучше всего подкормить древесной золой.