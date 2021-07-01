Семь дней ждала врача семья с симптомами коронавируса в Бердске: Мать не выдержала и в лихорадке пошла в красную зону ЦГБ
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Семь дней ждала врача семья с симптомами коронавируса в Бердске: Мать не выдержала и в лихорадке пошла в красную зону ЦГБ

5:08:127/1/2021,Маргарита МартыноваФото: Маргариты Мартыновой
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"Три врача целый день - это уже быстрее. Надо людям объяснять, что делать, главное не сеять панику", - говорит женщина из очереди на сдачу анализов.

Три терапевта работают в красной зоне поликлиники №1
Сюжет: Третья волна коронавируса
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В поликлинике №1 людей в красной зоне меньше не становится, работают три врача. У докторов появились защитные экраны, а для посетителей — бахилы. Очередь не уменьшается.
- 23 июня у меня заболел сын, я позвонила в поликлинику с вопросом, что делать. Мне сказали — ждите врача. Врача мы не дождались, 28 июля заболела я. Мне также ответили — ждите врача. Я три дня прождала, мне с каждым днем хуже, врач не идет. Сегодня, 1 июля, я пошла сама. С 7 часов сижу с температурой, - рассказывает бердчанка. Время на часах 9 часов 30 минут.

Интересуюсь, кто-то есть в очереди с температурой ещё. Откликаются много людей. Очередь стоит и в кабинет, где сдают тест.
- Три врача целый день - это уже быстрее. Надо людям объяснять, что делать, главное не сеять панику, - говорит женщина из очереди на сдачу анализов.
Панику сеять не будем.

Большая просьба ко всем, у кого есть машины и свободное время. Станьте на недолго автоволонтерами, повозите докторов по вызовам. Вызывают врачей сейчас очень много больных, после приема доктору ходить по домам трудно. Как уже писал «Курьер. Среда. Бердск», затраты на бензин вам возместят.

Очередь сдать анализ - тест на коронавирус

Очередь собирается рано утром, люди сидят по несколько часов

На входе появились бахилы

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