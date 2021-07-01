Максимальную скорость на трассах могут увеличить до 150 километров в час

В ГИБДД проходит рассмотрение предложение об увеличении максимальной скорости до 150 км\ч для передвижения на некоторых трассах страны.
По словам главы Госавтоинспекции Михаила Черникова, речь идет о трассах, где такое передвижение будет безопасным.
С прошлого года идет стоит вопрос о повышении максимальной скорости не только на платных дорогах, но и обычных трассах высших категорий. Первая и, может быть и вторая технические категории, подходят для быстрого передвижения автомобилей по показателям ширины полос и другим параметрам.
Также в ГИБДД планируют проводить скрытое наблюдение за передвижением автомобилей, которые создают опасность движению агрессивным вождением и игрой в «шашки». При появлении патрульного автомобиля такие нарушения прекращаются и зафиксировать их невозможно, пишет ТАСС.