«Яблоко» просит Мишустина разрешить ввоз иностранных вакцин против ковида в Россию

В целях расширения возможности российских граждан к различным способам профилактики от коронавируса партия «Яблоко» предлагает начинать использовать препараты, одобренные во Всемирной организации здравоохранения.
Председатель партии "Яблоко" Николай Рыбаков обратился с просьбой к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину о разрешении на ввоз на территорию страны вакцин иностранного производства.
- В целях расширения возможностей граждан России на защиту своего здоровья и жизни, прошу Вас дать указание в кратчайшие сроки зарегистрировать и разрешить к ввозу и применению в РФ вакцины против коронавирусной инфекции, разработанные и производимые за пределами РФ, одобренные Всемирной организацией здравоохранения или зарегистрированные Европейским агентством по лекарственным средствам, - говорится на официальном сайте партии.
По мнению членов партии «Яблоко», разрешение на использование иностранных вакцин должно увеличить число граждан, желающих сделать себе прививку от коронавируса. Эта возможность благотворно скажется на ситуации с COVID-19 в России.
В настоящее время в России используются вакцины российского производства. Для того, чтобы получить QR-код, позволяющий свободно входить в организации и предприятия общепита, необходимо вакцинироваться препаратом, зарегистрированным в стране.