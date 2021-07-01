«Яблоко» просит Мишустина разрешить ввоз иностранных вакцин против ковида в Россию
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
01.07
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

«Яблоко» просит Мишустина разрешить ввоз иностранных вакцин против ковида в Россию

6:40:597/1/2021Фото: Wikimedia Commons
0

Глава партии Николай Рыбаков обратился к премьер-министру с просьбой о регистрации в стране вакцин, одобренных ВОЗ.

Партия "Яблоко" ратует за ввоз в страну зарубежных вакцин
Сюжет: Третья волна коронавируса
У переболевших коронавирусом детей проявился смертельный синдромом

У переболевших коронавирусом детей проявился смертельный синдромомСемь дней ждала врача семья с симптомами коронавируса в Бердске: Мать не выдержала и в лихорадке пошла в красную зону ЦГБЕщё 192 новости

В целях расширения возможности российских граждан к различным способам профилактики от коронавируса партия «Яблоко» предлагает начинать использовать препараты, одобренные во Всемирной организации здравоохранения.

Председатель партии "Яблоко" Николай Рыбаков обратился с просьбой к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину  о разрешении на ввоз на территорию страны вакцин иностранного производства.

- В целях расширения возможностей граждан России на защиту своего здоровья и жизни, прошу Вас дать указание в кратчайшие сроки зарегистрировать и разрешить к ввозу и применению в РФ вакцины против коронавирусной инфекции, разработанные и производимые за пределами РФ, одобренные Всемирной организацией здравоохранения или зарегистрированные Европейским агентством по лекарственным средствам, - говорится на официальном сайте партии.

По мнению членов партии «Яблоко», разрешение на использование иностранных вакцин должно увеличить число граждан, желающих сделать себе прививку от коронавируса. Эта возможность благотворно скажется на ситуации с COVID-19 в России.

В настоящее время в России используются вакцины российского производства. Для того, чтобы получить QR-код, позволяющий свободно входить в организации и предприятия общепита, необходимо вакцинироваться препаратом, зарегистрированным в стране.

Посмешище: самые нелепые наряды лбимых звезд (фото)
«Всё равно хуже не будет»: смелые слова Тарасовой о Черчесове
«Сущий ад»: Сумская проехалась по Украине и жестко высказалась
МакSим в коме: врачи обнаружили о певицы страшный недуг
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Дьяченко госпитализирован: причина названа
Гречка способна вызвать проблемы со здоровьем
«Самый громкий развод»: Тарасов назвал причину ухода от Бузовой
На 33-м году жизни не стало известного актера России
иностранные вакциныодобренные в ВОЗразрешение на использование в России
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Готовят новые возможности для въезда в страны ЕС?

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    Владимир Зеленский рассказал о флаге Украины над Госдумой России и гривнах в Москве
    6:29:43 7/1/2021
    Владимир Зеленский рассказал о флаге Украины над Госдумой России и гривнах в Москве
    3 опасных периода для гипертоников в июле: Как пережить вспышки на Солнце и не пострадать в сильные магнитные бури
    6:20:03 7/1/2021
    3 опасных периода для гипертоников в июле: Как пережить вспышки на Солнце и не пострадать в сильные магнитные бури
    Бельгийский истребитель F-16 врезался в здание на авиабазе Нидерландов
    6:03:38 7/1/2021
    Бельгийский истребитель F-16 врезался в здание на авиабазе Нидерландов
    Самолет Harmony LSA совершил жесткую посадку в лесу Подмосковья
    5:48:33 7/1/2021
    Самолет Harmony LSA совершил жесткую посадку в лесу Подмосковья
    "Петух, вези меня": как ХМАО женщина жестоко подралась с таксистом. Смотрите видео
    5:35:43 7/1/2021
    "Петух, вези меня": как ХМАО женщина жестоко подралась с таксистом. Смотрите видео
    У переболевших коронавирусом детей проявился смертельный синдромом
    5:32:07 7/1/2021
    У переболевших коронавирусом детей проявился смертельный синдромом
    Сколько калорий положено потреблять в день мужчине и женщине? Рассчитываем свою дневную норму
    5:20:56 7/1/2021
    Сколько калорий положено потреблять в день мужчине и женщине? Рассчитываем свою дневную норму
    Полицейские выбивали показания из многодетной матери и под пытками заставляли взять вину за убийство на себя
    5:19:58 7/1/2021
    Полицейские выбивали показания из многодетной матери и под пытками заставляли взять вину за убийство на себя
    В Красноярске пассажир изнасиловал спящую малышку прямо на полке поезда
    5:16:55 7/1/2021
    В Красноярске пассажир изнасиловал спящую малышку прямо на полке поезда
    Офисы крупных компаний нужно перенести из Москвы в Сибирь, заявил Путин
    5:04:17 7/1/2021
    Офисы крупных компаний нужно перенести из Москвы в Сибирь, заявил Путин