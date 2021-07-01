В Тамбовской области попытались убить активиста, обратившегося к президенту из-за строительства мусорного полигона

Утром 1 июля активиста Романа Герасимова попытались убить неизвестные. В 8:10 у ворот своего дома на активиста напали трое и попытались вытащить его из машины. Злоумышленники на прибежавших в помощь к главе семьи жене и сыну направили слезоточивый газ, а самому Герасимову нанесли несколько ударов ножом в область сердца, живот и в ногу.
Нападавшие действовали, следуя плану, так как после покидания места происшествия они пересели в другой автомобиль.
Активиста отправили в больницу в Тамбове, где медики уверили, что опасности для жизни нет, однако, необходимо провести тщательное обследование.
30 июня Роман Герасимов и несколько односельчан обратились к президенту страны по поводу строительства мусорного полигона. Обращение было взято под контроль. Романа Герасимова и других противников строительства полигона просили быть на связи в день прямой линии, однако в селении отключили интернет. Также в этот день в машине Романа порезали колесо, пишет «Онлайн Тамбов.ру»