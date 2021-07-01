Сильнейшая за последние десять лет засуха ожидается в июле в России

Засуха идет в Москву и Центральную Россию, заявили эксперты.
Чего ждать в июле? Второй месяц лета, являющийся в году самым влажным, ознаменуется засухой, которая по климату за последние полвека в среднем случается не чаще 1 раза в 9-10 лет. По долгосрочным прогнозам, в регионе ожидается не более 20-30% месячной нормы (норма июля 94 мм), а на северо-западе Центральной России с неба может и вообще не выпасть ни капли дождя, сообщается на сайте Фобос.
За последние 55 лет похожая ситуация с засухой в июле складывалась в 1972 году (16 мм), в 1992 г (23,3 мм), 1997 г (6 мм), 2002 г (23,8 мм), 2010 г (12 мм) и 2014 году (4 мм).
Количество ясных дней в июле в 2-3 раза превысит средние показатели середины лета.
Температура месяца в среднем он будет на 0,5-1° выше многолетних значений, за исключением середины месяца, когда посвежеет до нормы макушки лета, которая с вероятностью 60-70% будет очень солнечной и засушливой.