Роскомнадзор закрыл telegram-канал «Глаз Бога»
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Роскомнадзор закрыл telegram-канал «Глаз Бога»

7:44:267/1/2021Фото: Pixabay
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Продажа персональных данных через telegram-бот признана незаконной Тверским судом Москвы.

В суде признали незаконным сбор данных через telegram-бот

1 июля в Таганском суде Москвы состоялось заседание по иску Роскомнадзора, в котором к ответственности привлекли владельца telegram-бота «Глаз Бога». Суд признал, что деятельность сервиса является незаконной и нарушает право россиян на неприкосновенность частной жизни и личную или семейную тайну. Также было признано незаконным распространение информации, полученной посредством данного сервиса.

- Ранее в Роскомнадзор поступили обращения граждан, жалующихся на сервис «Глаз Бога», который предоставляет пользователям интернета информацию, содержащую персональные данные (ПД) граждан. В своих обращениях граждане просили ведомство проанализировать законность сбора, обработки и распространения ПД сервисом «Глаз Бога». Подобные сервисы предоставляют доступ не только к информации, собранной из открытых источников, но и к полученным незаконным путем базам ПД. Ответственность (вплоть до уголовной) за использование подобных полученных незаконно ПД несет не только распространитель информации, но и пользователь, которого владельцы сервисов «пробива» идентифицируют по телефонному номеру при авторизации, - сообщили на официальном сайте Роскомнадзора.

В ведомстве отметили, что в работа по выявлению подобных сервисов проводится регулярно.

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