Наталья Смирнова, сыгравшая Дусю-Агрегат в "Счастливы вместе", умерла от коронавируса

Натальи Смирновой не стало 30 июня. Актрисе было 60 лет. О смерти Смирновой сообщил на Facebook журналист Олег Перанов. Причиной смерти артистки стал коронавирус.
Наталья Смирнова родилась 16 мая 1961 года в Москве. В 1982-м окончила ЗНУИ, Заочный народный университет искусств. Играла в Театре Наций и театре "Современник" в "Мелком бесе" и "Квартире Коломбины" Виктюка, в "Крутом маршруте" Волчек. А также изображала негритянку с собачкой в "Бюро Счастья" Житинкина - с Людмилой Гурченко.
На экранах - с нулевых, на счету - более 90 эпизодических ролей: Дуся-Агрегат из "Счастливы вместе", "Дочки-матери", "След", "Адвокат", "Маргоша", "Каменская", "Склифосовский", "Бабушка на сносях".