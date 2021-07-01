Наталья Смирнова, сыгравшая Дусю-Агрегат в "Счастливы вместе", умерла от коронавируса
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Наталья Смирнова, сыгравшая Дусю-Агрегат в "Счастливы вместе", умерла от коронавируса

7:21:027/1/2021Фото: kino-teatr.ru
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Играла в Театре Наций и театре "Современник" в "Мелком бесе" и "Квартире Коломбины" Виктюка, в "Крутом маршруте" Волчек.

Натальи Смирновой было 60 лет
Натальи Смирновой было 60 лет
Сюжет: Смерть. Похороны. Прощание
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Натальи Смирновой не стало 30 июня. Актрисе было 60 лет. О смерти Смирновой  сообщил на Facebook журналист Олег Перанов. Причиной смерти артистки стал коронавирус.

Наталья Смирнова родилась 16 мая 1961 года в Москве. В 1982-м окончила ЗНУИ, Заочный народный университет искусств. Играла в Театре Наций и театре "Современник" в "Мелком бесе" и "Квартире Коломбины" Виктюка, в "Крутом маршруте" Волчек. А также изображала негритянку с собачкой в "Бюро Счастья" Житинкина - с Людмилой Гурченко.

На экранах - с нулевых, на счету - более 90 эпизодических ролей: Дуся-Агрегат из "Счастливы вместе", "Дочки-матери", "След", "Адвокат", "Маргоша", "Каменская", "Склифосовский", "Бабушка на сносях".

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коронавируссмерть от коронавируса
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