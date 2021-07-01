Больницы переводят в коронавирусные госпитали в Новосибирской области
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
01.07
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Больницы переводят в коронавирусные госпитали в Новосибирской области

7:32:327/1/2021Фото: zdrav.nso.ru
0

На сегодня в регионе развернуто 5247 коек для пациентов с COVID-19.

Количество госпитализированных пока в Новосибирской области не снижается
Количество госпитализированных пока в Новосибирской области не снижается
Сюжет: Третья волна коронавируса
«Яблоко» просит Мишустина разрешить ввоз иностранных вакцин против ковида в Россию

«Яблоко» просит Мишустина разрешить ввоз иностранных вакцин против ковида в РоссиюУ переболевших коронавирусом детей проявился смертельный синдромомЕщё 193 новости

В настоящее время в общей сложности в Новосибирской области развернуто 5247 коек для пациентов с COVID-19. Поддерживается необходимый уровень резервных коек. С сегодняшнего дня начали работать еще два перепрофилированных медучреждения. О проводимой в регионе работе по недопущению распространения коронавирусной инфекции в ходе брифинга оперативного штаба 1 июля рассказал министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов, сообщает сайт правительства региона.

-За последнюю неделю мы развернули дополнительный коечный фонд, учитывая, что количество госпитализированных пока у нас не снижается. Поэтому мы за этой ситуацией наблюдаем, следим, развертываем медицинские учреждения по потребности. С сегодняшнего дня у нас заработал терапевтический корпус 25-ой больницы, перепрофилирована Обская центральная городская больница. Также рассматриваем перепрофилирование других медицинских учреждений в случае необходимости. В частности, первый корпус Новосибирской областной клинической больницы. Ранее мы уже оснастили этой корпус дополнительными кислородными точками, чтобы оказывать необходимую медицинскую помощь пациентам с COVID-19, – отметил он.

В регионе продолжается массовая вакцинация от коронавируса. В настоящее время первым компонентом уже привиты 454 745 человек, полный курс прошли 330 791 человек. В регион продолжаются поставки вакцины. В ближайшее время ожидается еще 25 тысяч доз.

На территории региона развернуто 99 пунктов вакцинопрофилактики из них 44 в городе Новосибирске и 55 в Новосибирской области, а также 23 мобильных пункта на территории города и девять мобильных пунктов в Новосибирской области. Организовано 97 мобильных прививочных бригад.

Одна из известных вакцин против COVID-19 оказалась неэффективна
После жалобы россиянки Путину Устинов отказался от своей дачи
Норкин в очередной раз рассмешил студию анекдотом про QR-коды
Повторная вакцинация: что об этом говорит иммунолог
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Гольцман раскрыла подробности смерти известного артиста
Гречка способна вызвать проблемы со здоровьем
К чему может привести привычка пить воду по утрам
Железняков рассказал, почему россияне не хотят вакцинироваться
коронавирус вакцина
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Вы перенесли инфекцию?

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    Наталья Смирнова, сыгравшая Дусю-Агрегат в "Счастливы вместе", умерла от коронавируса
    7:21:02 7/1/2021
    Наталья Смирнова, сыгравшая Дусю-Агрегат в "Счастливы вместе", умерла от коронавируса
    Календарь ухода за огородом и садом на 3 и 4 июля 2021: Луна в Овне и Тельце, что запрещено?
    7:20:42 7/1/2021
    Календарь ухода за огородом и садом на 3 и 4 июля 2021: Луна в Овне и Тельце, что запрещено?
    В Тамбовской области попытались убить активиста, обратившегося к президенту из-за строительства мусорного полигона
    7:06:13 7/1/2021
    В Тамбовской области попытались убить активиста, обратившегося к президенту из-за строительства мусорного полигона
    Максимальную скорость на трассах могут увеличить до 150 километров в час
    7:03:58 7/1/2021
    Максимальную скорость на трассах могут увеличить до 150 километров в час
    Сильнейшая за последние десять лет засуха ожидается в июле в России
    6:51:29 7/1/2021
    Сильнейшая за последние десять лет засуха ожидается в июле в России
    С Днём собак 2 июля: дизайнерские открытки и верные поздравления для любителей хвостатых
    6:43:35 7/1/2021
    С Днём собак 2 июля: дизайнерские открытки и верные поздравления для любителей хвостатых
    «Яблоко» просит Мишустина разрешить ввоз иностранных вакцин против ковида в Россию
    6:40:59 7/1/2021
    «Яблоко» просит Мишустина разрешить ввоз иностранных вакцин против ковида в Россию
    Владимир Зеленский рассказал о флаге Украины над Госдумой России и гривнах в Москве
    6:29:43 7/1/2021
    Владимир Зеленский рассказал о флаге Украины над Госдумой России и гривнах в Москве
    3 опасных периода для гипертоников в июле: Как пережить вспышки на Солнце и не пострадать в сильные магнитные бури
    6:20:03 7/1/2021
    3 опасных периода для гипертоников в июле: Как пережить вспышки на Солнце и не пострадать в сильные магнитные бури
    Бельгийский истребитель F-16 врезался в здание на авиабазе Нидерландов
    6:03:38 7/1/2021
    Бельгийский истребитель F-16 врезался в здание на авиабазе Нидерландов