Больницы переводят в коронавирусные госпитали в Новосибирской области

В настоящее время в общей сложности в Новосибирской области развернуто 5247 коек для пациентов с COVID-19. Поддерживается необходимый уровень резервных коек. С сегодняшнего дня начали работать еще два перепрофилированных медучреждения. О проводимой в регионе работе по недопущению распространения коронавирусной инфекции в ходе брифинга оперативного штаба 1 июля рассказал министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов, сообщает сайт правительства региона.
-За последнюю неделю мы развернули дополнительный коечный фонд, учитывая, что количество госпитализированных пока у нас не снижается. Поэтому мы за этой ситуацией наблюдаем, следим, развертываем медицинские учреждения по потребности. С сегодняшнего дня у нас заработал терапевтический корпус 25-ой больницы, перепрофилирована Обская центральная городская больница. Также рассматриваем перепрофилирование других медицинских учреждений в случае необходимости. В частности, первый корпус Новосибирской областной клинической больницы. Ранее мы уже оснастили этой корпус дополнительными кислородными точками, чтобы оказывать необходимую медицинскую помощь пациентам с COVID-19, – отметил он.
В регионе продолжается массовая вакцинация от коронавируса. В настоящее время первым компонентом уже привиты 454 745 человек, полный курс прошли 330 791 человек. В регион продолжаются поставки вакцины. В ближайшее время ожидается еще 25 тысяч доз.
На территории региона развернуто 99 пунктов вакцинопрофилактики из них 44 в городе Новосибирске и 55 в Новосибирской области, а также 23 мобильных пункта на территории города и девять мобильных пунктов в Новосибирской области. Организовано 97 мобильных прививочных бригад.