Путин подписал закон об ужесточении за повторную пьяную езду
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Путин подписал закон об ужесточении за повторную пьяную езду

7:50:377/1/2021Фото: Pixabay
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Уголовная ответственность будет жестче в отношении тех, кто ранее был судим за пьяные аварии, из‑за которых пострадали или погибли люди.

Для таких нарушителей штраф составит от 300 тысяч рублей до полумиллиона, максимальный срок лишения свободы увеличится с двух до трех лет
Для таких нарушителей штраф составит от 300 тысяч рублей до полумиллиона, максимальный срок лишения свободы увеличится с двух до трех лет

Владимир Путин подписал закон, ужесточающий ответственность за повторную езду в пьяном виде.

Уголовная ответственность будет жестче в отношении тех, кто ранее был судим за пьяные аварии, из‑за которых пострадали или погибли люди. Для таких нарушителей штраф составит от 300 тысяч рублей до полумиллиона, максимальный срок лишения свободы увеличится с двух до трех лет.

-Есть те, кто ранее уже совершил аварию в пьяном виде, в результате которой пострадали или погибли люди. После этого человек отбыл наказание и вновь сел за руль пьяным. С целью не допустить таких водителей за руль, мы увеличиваем штрафы до 500 тысяч рублей и уголовную ответственность до трех лет, — отмечает председатель Госдумы Вячеслав Володин.

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