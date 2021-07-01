Магазины с маленькой площадью от IKEA откроются в России
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Магазины с маленькой площадью от IKEA откроются в России

10:15:247/1/2021Фото: Wikimedia Commons
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В будущих магазинах ИКЕА принципиально новый подход к продажам, когда товар будет находится на складе, стоящем неподалеку от образцов. Формат торговых точек от 30 до 75 квадратных метров.

ИКЕА станет доступнее для небольших городов

Тестирование пилотного проекта по новой форме продаж с магазинов относительно маленькой площади будет проходить у шведской компании ИКЕА на территории России.

Формат торговых точек от 30 до 75 квадратных метров, что для ИКЕА очень необычно, станет нормой для жителей регионов, у которых нет возможности посетить магазины и студии ИКЕА. В течение нескольких месяцев в стране ожидается открытие 10 таких магазинов.

- В точках продаж ИКЕА сотрудники помогут покупателям сориентироваться во всем ассортименте бренда и оформить покупку онлайн. Из точки продаж нельзя будет сразу взять купленные товары, их можно будет забрать в пунктах выдачи, расположенных рядом. Также покупатели смогут оформить возврат, если товар не подойдет. Дальнейшее развитие нового формата в России будет зависеть от результатов тестового периода, который продлится до середины 2022 года, - сказано в пресс-релизе компании.

- Для нас это отличная возможность выйти в российские города, где ИКЕА еще не представлена и сделать наши товары доступнее для миллионов россиян. Например, мы уже встречались с представителями Удмуртской и Саратовской областей, с которыми в том числе обсуждали варианты развития в их регионах, - рассказал Понтус Эрнтелл, генеральный директор розничной сети и директор по устойчивому развитию ИКЕА в России.

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