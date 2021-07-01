Магазины с маленькой площадью от IKEA откроются в России

Тестирование пилотного проекта по новой форме продаж с магазинов относительно маленькой площади будет проходить у шведской компании ИКЕА на территории России.
Формат торговых точек от 30 до 75 квадратных метров, что для ИКЕА очень необычно, станет нормой для жителей регионов, у которых нет возможности посетить магазины и студии ИКЕА. В течение нескольких месяцев в стране ожидается открытие 10 таких магазинов.
- В точках продаж ИКЕА сотрудники помогут покупателям сориентироваться во всем ассортименте бренда и оформить покупку онлайн. Из точки продаж нельзя будет сразу взять купленные товары, их можно будет забрать в пунктах выдачи, расположенных рядом. Также покупатели смогут оформить возврат, если товар не подойдет. Дальнейшее развитие нового формата в России будет зависеть от результатов тестового периода, который продлится до середины 2022 года, - сказано в пресс-релизе компании.
- Для нас это отличная возможность выйти в российские города, где ИКЕА еще не представлена и сделать наши товары доступнее для миллионов россиян. Например, мы уже встречались с представителями Удмуртской и Саратовской областей, с которыми в том числе обсуждали варианты развития в их регионах, - рассказал Понтус Эрнтелл, генеральный директор розничной сети и директор по устойчивому развитию ИКЕА в России.