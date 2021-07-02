Яркие поздравления и открытки с Днём спортивного журналиста 2 июля 2021 года
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Яркие поздравления и открытки с Днём спортивного журналиста 2 июля 2021 года

5:03:427/2/2021Фото: 100cards
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Международный день спортивного журналиста — профессиональный праздник, который отмечается ежегодно 2 июля.

Международный день спортивного журналиста

Какой мальчишка не мечтал стать комментатором или журналистом,
Или хотя бы с Озеровым, когда вырастишь наравне!
Поэтому в спортивные журналисты иди и поступай,
Каждый день учись, работай и все в спорте освещай!
Чтобы, смог везде ты представить свою страну,
И завоевать сеть Интернет, может не одну!
Как можно больше дисциплиной своей занимайся,
И не заметишь, как тобой страна станет удивляться!

Международный день спортивного журналиста

Сегодня отмечает праздник спортивный журналист,
Кто гол забьет или пенальти отобьет, все Вам объяснит!
С чемпионами УЕФА они со всеми почти знакомы,
И все интервью стараются дать, как старым знакомым!
Но, чтоб стать журналистом много нужно работать и учиться,
И перед трудностями не пасовать, если вдруг приключиться!
Никогда не поздно записать интервью со знаменитостью,
И мы поздравим с обретением патента и деловитостью!

Международный день спортивного журналиста

С детства нужно хорошо учиться и спортом заниматься очень долго,
Чтобы вырос из тебя, мальчишка, настоящий журналист!
Тогда тебе и футболисты, и хоккеисты давать интервью на бис!
Но нельзя лениться и учебу, и тренировки пропускать.
Ведь конкуренция сильна, в ней некогда скучать!
Подымем с Вами престиж страны в спорте, в сфере дня,
И с праздником поздравим Вас спортивные журналисты, сегодня!
Так давайте, вперед за интервью со всеми иногородними!

Международный день спортивного журналиста

Журналисты стремятся за футбольными кумирами поспеть,
А мы будем за них искренне переживать, болеть!
Разрешим пропадать на работе весь день с утра до вечера,
Пусть все и говорят, что Вам как будто делать нечего!
Давайте всей страной сегодня их обязательно поздравим,
И заветных репортажей сделать им пожелаем!
Пусть самые заветные желания их исполняются.
И известными журналистами страна наша пополняется!

Источник: pozdravik.ru, 100cards.ru

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