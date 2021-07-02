Яркие поздравления и картинки для блюстителей порядка на дорогах в День ГИБДД 3 июля 2021 года
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Яркие поздравления и картинки для блюстителей порядка на дорогах в День ГИБДД 3 июля 2021 года

6:20:047/2/2021Фото: bonnycards
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День ГАИ (День ГИБДД МВД РФ) – профессиональный праздник работников государственной инспекции безопасности дорожного движения.

День ГИБДД

Сегодня, в День ГИБДД,
Тебя спешу поздравить я.
Пусть легкость будет на душе,
Спокойной будет пусть семья.

Пусть радует всегда работа,
И пусть спокойным будет сон,
Работать было чтоб охота.
И звезд побольше на погон!

День ГИБДД

С Днем работника ГАИ
Поздравления прими.
Ты на службе день и ночь —
В летний зной, и в снег, и в дождь.

Службу доблестно несешь
И порядок стережешь.
ПДД ты четко знаешь,
Нарушителя поймаешь.

Пусть не будет трудных дней,
Ослепляющих огней.
За тяжелый честный труд
Пусть тебя награды ждут.

День ГИБДД

На свете много есть профессий,
И каждая по-своему важна.
Но есть одна, что дарит всем надежду,
Надежности и стойкости полна.

Мы поздравляем доблестных и смелых,
Всех, кто на страже, не оставит кто в беде.
Мы обращаемся к служителям надежным —
Сотрудникам ГАИ, ГИБДД!

Успехов вам на службе и гражданке.
Пусть сбудутся желания, мечты.
Пусть праздник будет светлым, добрым, славным.
Удача будет с вами пусть на «ты»!

День ГИБДД

Поздравляю с Днем ГАИ!
Пусть прекрасны будут дни,
Станет легкою работа,
А некрупными — заботы!

Любит пусть тебя семья,
Уважают все друзья,
Нарушителей не будет,
А судьба тебя полюбит!

Источник: pozdravok.ru, bonnycards.ru

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