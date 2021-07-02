С Днём ГИБДД 3 июля: авторские открытки и поздравления по всем правилам

В заметной форме на дороге
Встречаем всюду, каждый день.
Автоинспектор защищает,
Преследует он, словно тень
Всех нарушителей порядка
Дорожных правил, лихачей.
На страже пешеходных знаков
И непристегнутых ремней.
Он регулирует движенье,
И помогает рассудить,
Когда случилось столкновенье
По-справедливому решить.
Пусть смотрят благодарно дети,
На тех, кто правит безопасность,
Не позволяют люди эти
Подвергнуть нашу жизнь в опасность!
Поздравленья шлем ГАИ,
На дороге вы свои,
На ногах вы целый день,
Штрафников ловить не лень.
Водителей вам адекватных,
Внимательных и аккуратных.
Не подводил чтоб вас радар,
И организм не уставал.
Спасибо за порядок на дорогах,
За то, что помогаете в беде.
За то, что нарушителя любого
За сотню верст узнаете везде.
На службе вы своей всегда отважны,
Порой рискуя жизнью напролом.
Поэтому поздравить очень важно —
С днём ГИБДД! Для вас — салют дождём!
***
Ваш труд не легок и не прост —
В метель и в ливень проливной
Не покидаете вы пост,
Поможете вы всем любой ценой!
Следите за порядком на дороге,
В день этот я хочу вам пожелать:
Пусть будет счастья в жизни много,
И на работе тишь да гладь!
Источник: pozdravok.ru